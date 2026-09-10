Shaggy Martínez cuestiona el cuerpo técnico de Rafa Márquez: “No me gusta que no haya tantos mexicanos”

El exjugador de América y Cruz Azul habló en Peloteando de Claro Sports sobre la llegada del nuevo técnico de la Selección Nacional de México

Shaggy Martínez habla sobre la llegada de Rafa Márquez al Tricolor | Imago7

José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez habló en exclusiva con Peloteando de Claro Sports sobre la llegada de Rafael Márquez como nuevo técnico de la Selección Nacional de México rumbo al Mundial 2030. El exfutbolista mexicano destacó la trayectoria del exdefensa y consideró positivo que un referente del fútbol nacional tome las riendas del Tricolor, aunque también expresó una diferencia con la conformación de su cuerpo técnico.

“Me encanta que un referente, que para mí es el segundo mejor jugador de México de la historia, tome la Selección. Me encanta que se rodeó de gente que sabe, estudiada, que ha estado en la élite mundial”, expresó Martínez durante la entrevista.

El Shaggy también habló sobre la conformación del cuerpo técnico de Márquez y señaló un punto que, desde su perspectiva, genera debate. “No me gusta mucho que no haya tantos mexicanos, sí está (Andrés) Guardado, pero hay muchos españoles, muchos extranjeros, entiendo que están estudiados, que estuvieron en la élite con grandes entrenadores, pero bueno, ese es mi sentir”, comentó.

Martínez reconoció la carrera de Márquez como futbolista y expresó su confianza en el nuevo entrenador del Tricolor. “Creo que le va a ir bien a Rafa. Es una buena persona, fue un excelente jugador, los números están ahí”, señaló el exjugador de América y Cruz Azul.

El exlateral también compartió uno de sus deseos como aficionado mexicano respecto al futuro de la Selección. “Como aficionado, como mexicano, mi sueño es si algún día me muero ver campeón del mundo a México”, afirmó durante la charla con Peloteando.

Rafael Márquez será presentado oficialmente este jueves 10 de septiembre como técnico de la Selección Nacional de México, iniciando un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El exjugador llega al banquillo después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el Mundial 2026 y tras su etapa como entrenador del Barça Atlètic, el equipo filial del Fútbol Club Barcelona.

La opinión de Martínez llega en la previa de una nueva etapa para el combinado mexicano, en la que Márquez estará acompañado por un equipo de trabajo con experiencia internacional: Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Palomar (auxiliares técnicos), Xabier Mancisidor (entrenador de porteros) y Pol Lorente (preparador físico).

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