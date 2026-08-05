¡Por el oro! México golea a El Salvador y enfrentará a Colombia en la final del fútbol femenil

El conjunto mexicano resolvió la semifinal en tiempos extra y buscará su cuarta medalla dorada en este deporte

México elimina a El Salvador y avanza a la final por el oro. | Claro Sports

La selección mexicana de fútbol femenil disputará la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de vencer 4-1 a El Salvador en tiempos extra en el Estadio Moca 85. Lourdes Bosch abrió el marcador para el conjunto tricolor, Yoselyn López empató de forma momentánea, pero Andrea Frías (doblete) y Valerie Vargas consumaron la goleada para sellar el pase a la final.

Ahora, México se enfrentará a Colombia por el primer lugar del podio, en una reedición de la final de Veracruz 2014. Ambos equipos ya se midieron durante la fase de grupos de Santo Domingo 2026, en un partido que terminó con triunfo de la selección mexicana por 1-0, en un antecedente que acompaña su camino hacia la disputa por la presea dorada, que sería la cuarta para el Tri femenil en la historia en este torneo.

El partido no fue sencillo, sobre todo en el arranque, en el que El Salvador se hizo de la posesión del balón. El conjunto centroamericano movió la pelota de un lado a otro, en busca de encontrar el espacio que le diera la oportunidad de llegar con peligro. El primer aviso llegó al minuto 5 con un disparo lejano de Ambar Marinero, que se fue por encima de la portería defendida por Celeste Espino.

Sin ser un dominio abrumador, El Salvador tocó la puerta en un par de ocasiones más por conducto de Yoselyn López, quien se movió de manera constante en el área, en busca de encontrar la rendija por la cual poner adelante a su equipo.

El Tricolor no encontraba la manera de hacerse de la pelota. Intentaban salir, pero perdían rápidamente la posesión, en un inicio lleno de incertidumbre, lejos de tener claridad futbolística.

Una jugada bastó para que México abriera el marcador. Corría el minuto 25 cuando Allison Veloz le sirvió un pase filtrado a Lourdes Bosch, quien apareció por la izquierda para meterse al área, quitarse a una rival de encima con una finta y disparar ante la salida de la portera salvadoreña, quien alcanzó a tocar la pelota, pero sin poder evitar que terminara en el fondo de las redes para el 1-0.

La anotación llenó de confianza a las dirigidas por Vanessa Martínez, quienes mejoraron su accionar en el terreno de juego. Karol Bernal buscó el segundo con un disparo raso que se fue a un lado del poste izquierdo al minuto 36.

La situación y la posesión de la pelota cambiaron por completo en la cancha. Ahora, México ya era el mandamás. Sin embargo, había que intentar incrementar la ventaja para evitar alguna sorpresa.

Para la segunda mitad, México presentó algunas modificaciones con las salidas de Karol Bernal, Fátima Servín y Lourdes Bosch, dejando su lugar a Alexandra Godinez, Andrea Frías y Valerie Vargas.

El Salvador tenía que ir con todo al frente en busca del empate, mientras que el Tri quería aprovechar los espacios que dejaba el rival para anotar la segunda anotación. Sin embargo, el duelo se trabó en el mediocampo, donde se metió fuerte la pierna.

Yoselyn López fue una amenaza constante al ataque y al 62’ recibió un pase largo que, de no ser por la oportuna aparición de Tanna Sánchez, hubiera puesto en predicamentos a la portería azteca.

Cuando más apretado estaba el trámite del juego, Valerie Vargas dejó ir el segundo gol de la noche, al aparecer sola a segundo poste, mandando su remate por encima de la portería, tras el centro preciso que mandó Nicole Pérez al minuto 66.

México perdonó y lo pagó caro, al aparecer la magia de Yoselyn López al minuto 71, quien inició la jugada al abrir el balón a la banda derecha para después ubicarse en posición de remate y marcar un golazo, al conectar de volea el centro de Karen Reyes, poniendo el balón pegado al poste derecho, haciendo imposible el lance de Celeste Espino para el 1-1.

El Tricolor volvió a tener el gol, el que hubiera representado el triunfo, pero Andrea Frías falló de manera increíble al minuto 86, al fallar su remate con la cabeza, cuando estaba completamente sola en el área, mandando la pelota hacia fuera.

Pero eso no fue todo, al 90′, Frías quedó nuevamente frente a la portera Azul Álvarez, pero volvió a dejar ir la oportunidad de vestirse de heroína, quedándose México cerca también en el contrarremate, gracias a la intervención de una pierna salvadora, dando paso a los tiempos extras.

Así como arrancó el primer tiempo extra, también llegó el 2-1 para México por conducto de Andrea Frías. Sí, por fin, la futbolista tricolor acertó en su remate, tras encontrarse un balón en el área chica, después de una chilena. Ahora, había que manejar el juego, pues quedaba media hora por delante.

El conjunto verde tuvo el tercero cuando Mayalu Rausch quedó en mano a mano frente a la arquera salvadoreña, pero falló al minuto 103, dejando abierto el partido, cuando tenía todo para incrementar la ventaja que las acercara a la final.

Al minuto 115 llegó la tranquilidad, cuando Valerie Vargas puso el 3-1 con el que prácticamente sellaban el pase, aunque al 120+3’ llegó el doblete de Andrea Frías para el 4-1 con el que comenzó el festejo, pensando en la medalla de oro.

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