¿Se quedan o se van? Eduardo Méndez aclara el futuro de la plantilla de Santa Fe

El presidente de Santa Fe reveló las situaciones contractuales de los extranjeros de la plantilla junto al caso de Ewil Murillo y Yilmar Velásquez.

Eduardo Méndez y la plantilla de Santa Fe | Santa Fe | Vizzor | Gemini IA

Independiente Santa Fe vive un momento internacional soñado. El conjunto que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto eliminó a Caracas de Venezuela y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘leones’ vencieron por un marcador global de cinco goles a cero a los venezolanos.

Ahora bien, tras el presente del equipo y la buena actuación de los extranjeros que pertenecen al equipo bogotano, la incertidumbre sobre su continuidad o no con el equipo ha sido el tema en boca de todos. Los argentinos Emmanuel Olivera, Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera, junto al uruguayo Franco Fagúndez han ido de menos más en el equipo ‘cardenal’.

Así mismo, justo antes del juego de vuelta por los playoffs de ‘La Otra Conquista’ un rumor sobre la posible salida de dos jugadores tomo fuerza. Ewil Murillo y Yilmar Velásquez no han sido tenidos en cuenta para nada en este 2026-II y eso ha llamado la atención de todos los hinchas santafereños. Sin embargo, el presidente del club aclaró su situación.

Eduardo Méndez y las situaciones contractuales en Santa Fe

Sobre el supuesto rumor de la salida de los dos mediocampista anteriormente mencionados, el presidente del club fue contundente. “Sobre Ewil Murillo es fácil. El jugador ha sido preguntado por varios equipos, él ha sido el único jugador que no ha sido inscrito y puede salir. Además, no nos digamos mentiras. Que jugador no quiere salir al exterior”.

"Nosotros tenemos la mejor primera zona del campeonato, tenemos a Daniel Torres, a Toscano, a Johan Toores, a Yilmar Velásquez y Ewil Murillo; sobre Ewil ha sido preguntado por varios equipos, él ha sido el único jugador que no está inscrito y puede salir": Eduardo Méndez,… pic.twitter.com/QfSLLSEqZy — Win Sports (@WinSportsTV) July 31, 2026

Junto al caso de Ewil Murillo, Yilmar Velásquez también ha sido relegado al banco de suplentes y a la casi nula participación con el equipo. No obstante, su pareja, Andrea Guzmán, tuvo que salir a hablar por sus redes sociales para aclara el tema. “Respecto a la versiones que circulan en algunos programas de TV y redes sociales. Mi pareja (Yilmar Velásquez) no ha pedido salir de Independiente Santa Fe. Es información falsa. Agradecemos respetar la privacidad y no difundir rumores”.

Por otro lado, la comunidad santafereña se ha comenzado a preguntar sobre el futuro de los futbolistas extranjeros que están en el club. Pues, hace muchas temporadas, Santa Fe no tenía sus llenos de jugadores no colombianos copados de futbolistas que marcan la diferencia. Sobre ello, el presidente afirmó: “Nahuel Bustos tiene una opción de compra por dos millones de dólares. Franco Fagúndez no tiene opción de compra, pero seguramente nos moveremos para extender el préstamo y establecer una opción de compra. Maxi Lovera también tiene una opción por un dinero bastante importante”.

¡Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe nos habla sobre la importancia de los extranjeros en el equipo y las opciones que tienen para que se queden! #MedioTiempoWIN 🦁🔴🏆 pic.twitter.com/MOdjzDDPLm — Win Sports (@WinSportsTV) July 31, 2026

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