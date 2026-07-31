Imperio sobre las olas: Colombia se establece como potencia del esquí náutico

Daniela Verswyvel, Martina Piedrahita, Jorge Rocha, Sebastián Martínez, Luciana Toro y Pablo Alvira, obtuvieron medallas para Colombia.

Colombia campeón del esquí náutico | Comité Olímpico Colombiano

Sin duda alguna, los seguidores del deporte colombiano se han visto gratamente sorprendido con el rendimiento de la delegación ‘tricolor’ en el esquí náutico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Las justas que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana, fueron testigos de los constantes podios de Colombia.

Un total de 12 medallas le entregó el esquí náutico a Colombia. Cuatro medallas de oro, seis preseas de plata y dos bronces. Daniela Verswyvel fue la atleta que más triunfos acumuló con un total de cuatro podios. Así mismo, Martina Piedrahita, Jorge Rocha, Luciana Toro, Pablo Alvira y Sebastián Martínez, también se reportaron con medallas.

Pablo Alvira se adjudico el tercer lugar de la prueba de figuras. Sebastián Martínez se bañó en plata en la prueba de salto. Mientras que, Luciana Toro y Jorge Rocha fueron segundos en la modalidad de wakeboard. Las ocho medallas restantes se repartieron en solo dos atletas colombianas.

Daniela Verswyvel, figura de Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026

Para nadie es un secreto que una de las deportistas más destacadas, sino la más, de la delegación de Colombia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ha sido Daniela Verswyvel. La bogotana de 22 años se consagró campeona en tres modalidades diferentes y también sumo un subcampeonato.

El overall, y las pruebas de figuras y slalom, vieron como Daniela Verswyvel ondeó la bandera de Colombia en lo más alto del podio centroamericano. Así como celebró un segundo lugar en la modalidad de salto. Cuatro medallas que la tiene como una de las atletas que más preseas le ha entregado al país ‘cafetero’.

Junto a ella, Martina Piedrahita también brillo con luz propia. La colombiana de 21 años fue campeona en la prueba de salto y subcampeona en el overall y figuras. Adicionalmente, Martina fue tercera en el slalom, entregándole así un total de cuatro preseas a Colombia.

Te puede interesar: