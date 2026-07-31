CONMEBOL pide más información a la FIFA, pero reitera: “El futbol está primero”

El organismo reafirmó su compromiso de anteponer los intereses deportivos a los comerciales. Solicitó detalles adicionales sobre la gobernanza y el papel de inversores privados en esta iniciativa

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La Confederación Sudamericana de Fútbol fijó una nueva postura frente al proyecto FIFA Forward Enterprise y reiteró que cualquier decisión comercial debe mantenerse subordinada a los intereses del deporte. Bajo el mensaje “Primero está el fútbol”, la Conmebol informó que continúa con el análisis de la propuesta impulsada por la FIFA.

El organismo sudamericano señaló que reconoce la necesidad de tomar decisiones financieras y comerciales para sostener el desarrollo de las competiciones y de las asociaciones miembro. Sin embargo, remarcó que esas medidas no deben colocarse por encima de los valores, la estructura y las personas que forman parte del fútbol.

Desde que conoció la iniciativa FFE, la Conmebol activó sus procedimientos internos y abrió consultas con sus federaciones afiliadas. También convocó a una reunión de su Consejo con el objetivo de revisar el alcance del proyecto y establecer una posición conjunta antes de cualquier resolución.

Como parte de ese proceso, la confederación solicitó a la FIFA información adicional sobre la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del modelo. La petición busca conocer de qué manera operaría la nueva filial, qué participación tendrían los inversionistas privados y cómo se administrarían los recursos vinculados con los torneos del organismo.

FIFA Forward Enterprise plantea concentrar operaciones comerciales y de eventos dentro de una empresa controlada por la propia FIFA. El organismo sostiene que el esquema permitiría elevar los recursos destinados al desarrollo del fútbol y ampliar el financiamiento para sus 211 asociaciones nacionales.

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La propuesta, sin embargo, abrió una discusión entre las confederaciones debido a la posibilidad de incorporar capital privado en la administración y comercialización de las principales competiciones. UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol ya habían solicitado explicaciones sobre el proceso, después de señalar que no recibieron información suficiente antes de que surgieran los primeros reportes.

Conmebol evitó anunciar una aprobación o un rechazo definitivo, pero dejó claro que su evaluación se realizará por medio de los canales institucionales. El organismo afirmó que actuará con prudencia y que cualquier decisión deberá respetar los principios de consulta, gobernanza y responsabilidad entre las partes involucradas.

El comunicado cerró con un llamado a la unidad de las federaciones, confederaciones y demás integrantes del fútbol internacional. La Conmebol insistió en que los intereses económicos no deben definir por sí solos el rumbo del deporte y sostuvo que el análisis de FIFA Forward Enterprise debe mantener al fútbol como prioridad.

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