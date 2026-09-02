Pato Salas llega al Famalicao con una meta clara: “Quiero ser el primer mexicano en triunfar aquí”

El mexicano inicia su primera etapa en Europa y busca seguir los pasos de otros compatriotas que dejaron huella en el fútbol portugués

Pato Salas ya vive sus primeros pasos en Portugal | @FCF1931_Oficial

Patricio Salas comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera tras convertirse en jugador del Famalicao de Portugal. El futbolista mexicano compartió sus primeras impresiones como integrante del club a través de un video difundido en las redes sociales de la institución, donde habló de sus objetivos, su estilo de juego y lo que representa para él dar el salto al fútbol europeo.

El atacante dejó claro que afronta esta oportunidad con entusiasmo, pero también con la conciencia de que llega a una liga de alta exigencia. “Estoy muy ilusionado, con muchas ganas, mucha actitud de este nuevo reto. Sé que es una responsabilidad y eso me gusta a mí”, expresó en sus primeras palabras como jugador del conjunto portugués.

Salas también adelantó qué puede esperar la afición de él dentro del campo. El mexicano aseguró que su compromiso será total desde el primer minuto y que su intención es responder tanto por el equipo como por sus compañeros. “Siempre que esté en una cancha me voy a dejar todo, tanto por el equipo, por mí, por mis compañeros que voy a tener al lado”, señaló.

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En cuanto a sus metas deportivas, reconoció que existen expectativas en torno a su producción ofensiva. “Sé que esperan muchos goles, asistencias y marcar diferencia en la liga”, comentó. Sin embargo, explicó que su prioridad no pasa únicamente por las estadísticas personales, sino por la forma en la que puede influir en el funcionamiento colectivo.

“Soy un jugador que primero siempre juega para el equipo antes que para mí mismo”, afirmó Salas, quien se definió como un futbolista que disfruta tener la pelota, mantenerse cerca de sus compañeros y participar constantemente en la construcción de las jugadas. Para él, los goles y las asistencias deben llegar como consecuencia del buen funcionamiento dentro del partido.

El nuevo jugador del Famalicão también habló sobre el nivel del campeonato portugués. Reconoció que llega a una competición con clubes de jerarquía y con partidos que, según le han explicado, no permiten relajarse ante ningún rival. “Sé que es de un nivel muy alto. Hay equipos top, muy buenos equipos en general. Igual me han dicho que ningún partido es fácil”, explicó.

Sobre su nuevo club, Salas destacó el crecimiento que ha tenido el Famalicao y el perfil joven de su plantilla. Considera que ese entorno puede ayudarlo a desarrollarse durante esta etapa. “Es un club que ha estado en constante crecimiento, un plantel con jugadores jóvenes. Yo igual soy un jugador joven y siento que aquí voy a crecer mucho”, comentó.

El mexicano también resaltó la forma en la que fue recibido desde su llegada. Habló de las instalaciones, del entorno y del trato que ha recibido por parte de las personas vinculadas al club. “Todo es de primera. La verdad que me han recibido de la mejor manera”, aseguró, al señalar que sus primeras sensaciones en Portugal han sido positivas.

Uno de los objetivos personales que más llamó la atención fue su deseo de abrir un nuevo capítulo para los futbolistas mexicanos en el Famalicao. “Hay varios mexicanos que han triunfado en la liga portuguesa, en otros equipos, no en Famalicão, pero sé que quiero ser el primer mexicano en triunfar en Famalicão”, declaró.

Salas también recordó a jugadores nacionales que han pasado por Portugal y que sirven como referencia para esta nueva etapa. Mencionó a Miguel Layún, con quien compartió vestidor en América, además de Santiago Gimenez y Raúl Jiménez. El objetivo, dijo, es seguir el camino de otros mexicanos que lograron destacar en el fútbol portugués.

Finalmente, el atacante explicó que su llegada a Europa representa uno de los pasos más importantes de su todavía corta trayectoria. “Ir a Europa es prácticamente el paso más grande que he dado en mi carrera”, afirmó. Antes de cerrar, mandó un mensaje a la afición del Famalicão: “De mí siempre voy a dejar lo último. Estoy con mucha actitud, muchas ganas de ya empezar y, sobre todo, con compromiso”.

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