Isaac del Toro en el Gran Premio de Québec en vivo: fecha, horario, ruta y dónde ver al ciclista mexicano

El mexicano disputará en Canadá una de sus últimas carreras antes del Mundial de Ciclismo de Ruta, con transmisión en vivo por Claro Sports

Isaac del Toro, ciclista mexicano | Reuters

Isaac del Toro volverá a la actividad internacional con el Gran Premio Ciclista de Québec 2026, una de las dos competencias que tiene programadas en Canadá antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG tomará la salida este viernes 11 de septiembre en una carrera perteneciente al calendario UCI WorldTour.

El Gran Premio de Québec será la primera parada del doblete canadiense que completará Del Toro junto con el Grand Prix Cycliste de Montréal, programado para el domingo 13 de septiembre. Claro Sports transmitirá en vivo ambas pruebas como parte de su cobertura del camino del mexicano hacia el Mundial.

La competencia reunirá a los 18 equipos UCI WorldTeam, además de conjuntos ProTeam y la selección de Canadá. Entre los corredores inscritos aparecen Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Paul Seixas, Michael Matthews y Matteo Jorgenson, además de Del Toro, quien llega después de ganar la Vuelta a Alemania 2026.

Isaac del Toro en el Gran Premio de Québec 2026: ¿Cuándo y a qué hora corre el mexicano?

El Gran Premio Ciclista de Québec se disputará el viernes 11 de septiembre de 2026. La salida está programada para las 11:00 horas, tiempo local de Québec, equivalentes a las 09:00 horas del centro de México. La llegada está prevista para las 14:05 horas de México, aunque el horario puede variar de acuerdo con el desarrollo de la carrera.

Esta será la primera de las dos pruebas canadienses que Del Toro utilizará como preparación para el Campeonato Mundial. El mexicano liderará al UAE Team Emirates-XRG, que también contará con Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Adam Yates, Tim Wellens, Florian Vermeersch y Felix Großschartner.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Gran Premio de Québec 2026? TV y online

Los aficionados podrán seguir en vivo el Gran Premio Ciclista de Québec por Claro Sports, tanto en México como en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La transmisión, que forma parte de la cobertura multiplataforma de las dos carreras del Gran Premio de Canadá, arrancará a las 8:45 horas (tiempo del centro de México).

La competencia representa una nueva oportunidad para acompañar al mexicano antes del Mundial de Ciclismo de Ruta. Del Toro llegará a Québec después de conquistar la Vuelta a Alemania y como cuarto lugar del Ranking Mundial de la UCI.

Gran Premio de Québec 2026: ruta, favoritos y equipos

El recorrido contempla 20 vueltas a un circuito urbano de 10.3 kilómetros, para completar una distancia total de 206 kilómetros. El trazado presenta 139 metros de diferencia de altitud y un desnivel acumulado de 2,780 metros, además de una subida final hacia las Llanuras de Abraham, donde estará instalada la meta.

Grand Prix Cycliste de Quebec, ruta | gpcqm.ca

Entre los principales nombres de la salida aparecen Remco Evenepoel, Paul Seixas, Tom Pidcock, Michael Matthews, Juan Ayuso y Matteo Jorgenson, además de Del Toro. La carrera contará con los 18 WorldTeams y tres equipos ProTeam, junto con la selección canadiense. El circuito también incluye la Côte de la Montagne, una subida de aproximadamente 600 metros con una pendiente media del 9% y rampas de hasta 13%.

Equipo Participantes Decathlon CMA CGM Team Tiesj Benoot, Stefan Bissegger, Noa Isidore, Paul Lapeira, Rasmus Søjberg Pedersen, Nicolas Prodhomme, Paul Seixas Team Jayco AlUla Robert Donaldson, Luke Durbridge, Anders Foldager, Patrick Gamper, Chris Juul-Jensen, Michael Matthews, Mauro Schmid Tudor Pro Cycling Team Robin Donzé, Marc Hirschi, Sebastian Kolze Changizi, Aivaras Mikutis, Florian Stork, Yannis Voisard, Luc Wirtgen Bahrain Victorious Nikias Arndt, Alessandro Borgo, Afonso Eulálio, Alec Segaert, Robert Stannard, Oliver Stockwell, Edoardo Zambanini Uno-X Mobility Sven Erik Bystrøm, Anthon Charmig, Ådne Holter, Storm Ingebrigtsen, Alexander Kamp, Anders Skaarseth, Tobias Svarre NSN Cycling Team Guillaume Boivin, Pier-André Côté, Alessandro Pinarello, Nadav Raisberg, Riley Sheehan, Dion Smith, Corbin Strong Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team Mark Donovan, Quinten Hermans, Damien Howson, Xandro Meurisse, Brent Van Moer, Tom Pidcock, Nick Zukowsky Lidl – Trek Juan Ayuso, Giulio Ciccone, Derek Gee-West, Sam Oomen, Quinn Simmons, Toms Skujiņš, Matteo Sobrero Équipe Nationale Canada Samuel Couture, Jérôme Gauthier, Jacob Roy, Gabriel Seguin, Adam Smith, Jonas Walton, Michael Woods Alpecin – Premier Tech Tobias Bayer, Lennert Belmans, Aaron Dockx, Kaden Groves, Edward Planckaert, Henri Uhlig, Luca Vergallito Netcompany INEOS Thymen Arensman, AJ August, Tobias Foss, Michal Kwiatkowski, Brandon Rivera, Magnus Sheffield, Artem Shmidt XDS Astana Team Alberto Bettiol, Aaron Gate, Sergio Higuita, Arjen Livyns, Harold Martin Lopez, Thomas Silva, Davide Toneatti Red Bull – BORA – hansgrohe Giovanni Aleotti, Mattia Cattaneo, Nico Denz, Remco Evenepoel, Maxim Van Gils, Emil Herzog, Jan Tratnik EF Education – EasyPost Kasper Asgreen, Alex Baudin, Ben Healy, Luke Lamperti, Michael Leonard, Sean Quinn, Colby Simmons Team Picnic PostNL Warren Barguil, Frank van den Broek, Robbe Dhondt, Alexy Faure-Prost, Sean Flynn, James Knox, Tim Naberman Lotto – Intermarché Jenno Berckmoes, Cedric Beullens, Lennert Van Eetvelt, Sébastien Grignard, Simone Gualdi Team Visma – Lease a Bike Louis Barré, Victor Campenaerts, Filippo Fiorelli, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Tim Rex Soudal – Quick-Step Steff Cras, Casper Pedersen, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink, Maximilian Schachmann, Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder UAE Team Emirates XRG Isaac del Toro, Felix Grossschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Adam Yates Groupama – FDJ United Clément Braz Afonso, Ewen Costiou, Titouan Fontaine, Thibaud Gruel, Johan Jacobs, Quentin Pacher, Clément Russo Movistar Team Davide Formolo, Michel Hessmann, Filip Maciejuk, Manlio Moro, Pavel Novák, Nelson Oliveira, Pelayo Sanchez Modern Adventure Pro Cycling Samuel Boardman, Stefan de Bod, Robin Carpenter, Kieran Haug, Byron Munton, Ben Oliver, Riley Pickrell

Te puede interesar: