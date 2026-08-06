Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado atletismo finales femeniles y varoniles en directo

México buscará medallas en pruebas de velocidad, fondo y campo este jueves 6 de agosto en Santo Domingo 2026

El atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuará con las finales en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La jornada repartirá medallas en pruebas de pista y campo de las ramas femenil y varonil, con competencias de lanzamiento de jabalina, salto con pértiga, lanzamiento de bala y distintas distancias sobre la pista. La transmisión podrá seguirse en vivo y online mediante la multiplataforma de Claro Sports.

México tendrá presencia en varias de las finales programadas. David Ocampo y Carlos Armenta competirán en lanzamiento de jabalina, mientras Ángel Hernández y Carlo Cruz participarán en salto con pértiga. Melanie Durón representará al país en lanzamiento de bala y Cecilia Tamayo buscará un lugar en el podio de los 200 metros femeniles.

La actividad también incluirá los 200 metros varoniles, los 10 mil metros femeniles y los relevos 4×100 metros en ambas ramas. Laura Galván y Mariel Salaza estarán en la final de los 10 mil metros, mientras el equipo mexicano femenil disputará la prueba de relevos. Sigue cada competencia, resultado y participación nacional en las finales de atletismo de Santo Domingo 2026 por la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: