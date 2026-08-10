Vuelta a Colombia 2026, etapa 4: ¿Se corre este 11 de agosto o se cancela tras el terremoto de 7.4 que sacudió al país?

Wilmar Paredes está arrasando en esta edición de la ‘ronda cafetera’. El corredor del Team Medellín suma 3 victorias en 3 etapas disputadas.

Vuelta a Colombia 2026/ NU Team.

La Vuelta a Colombia ha tenido sin lugar a dudas un dueño, Wilmar Paredes del Team Medellín volvió a ser el más veloz en el sprint y se quedó con la tercera fracción de la ‘ronda cafetera‘. Tras el recorrido entre Garzón y Neiva, municipios del departamento del Huila, el antioqueño volvió a levantar los brazos para completar su tercera victoria.

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Vuelta Colombia 2026?

La salida de los corredores está pactada para las 8:00 de la mañana (hora COL) desde Neiva, Huila, en lo que será la despedida de la competición nacional de tierras ‘opitas’. Luego transitarán por lugares como el Boquerón, municipios como el Guamo y Chicoral entrando al departamento del Tolima, hasta la meta que está ubicada en Ibagué. Por ahora y tal como lo comunicó la Federación Colombiana de Ciclismo, la fracción se llevará a cabo con total normalidad.

¿Se cancela la Vuelta a Colombia tras el terremoto de 7.4?

Vuelta a Colombia 2026 no se ha cancelado. Tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto, la competencia continúa su marcha y la organización se encuentra analizando el estado de la ruta y la programación de las etapas restantes.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la etapa 4, hoy 11 de agosto?

Para ser más exactos, así será el recorrido: inicio en Neiva con paso por Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday y con final en alto en Ibagué, Tolima. La primera exigencia de montaña se verá este martes 11 de agosto del 2026 en la capital musical de Colombia.

Etapa 4 Vuelta a Colombia/ procyclingstats.com.

¿Qué calles y vías cierran, y a qué hora, por la etapa 4 de la Vuelta Colombia 2026?

Se estiman cierres viales temporales y progresivos desde las 06:00 a.m. hasta la 1:30 de la tarde a lo largo del eje nacional que conecta a Neiva, Huila con Ibagué, Tolima.

La cuarta fracción con final en Ibagué está prevista y contempla puntos clave de la capital tolimense como Buenos Aires, Picaleña, la calle 145 y la glorieta de la vía al Aeropuerto Perales, con final en las inmediaciones del Parque Deportivo.

La Secretaría de Movilidad indicó que quienes necesiten dirigirse hacia el aeropuerto contarán con una ruta alterna desde la glorieta de El Salado en dirección al Aeropuerto Perales.

“Sabemos que estos cierres pueden generar algunos cambios en los desplazamientos cotidianos, pero son medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciclistas, los conductores, los peatones y todos los actores viales”, dijo a Ecos del Combeima, Fabián Tinoco, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Si usted desea seguir esta etapa 4 de la Vuelta a Colombia, RCN transmitirá la recta final de cada etapa a partir de las 10:30 a.m. (hora COL) en sus canales digitales y televisión. De igual modo, a través de Claro Sports puede estar al tanto de todos los detalles que deje esta jornada entre Neiva e Ibagué.

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