Longines Global Champions Tour Londres, en vivo | Dia 3

Sigue la emoción del día 3 del Longines Global Champions Tour Londres 2026; la élite del hipismo mundial en vivo por Claro Sports

Los mejores binomios del mundo están a la espera de mostrar su destreza en una pista que exige máxima concentración y técnica. Esta sesión marcará el ritmo de la competencia, donde la velocidad y la limpieza y la elegancia en los saltos serán claves para posicionarse en lo más alto del ranking.

No te pierdas ni un solo detalle de este evento de clase mundial que combina lo mejor del deporte ecuestre con la adrenalina de la alta competición. Los jinetes más destacados del circuito internacional buscan conquistar tierras británicas en una jornada que promete emociones fuertes de principio a fin. Sigue toda la transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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