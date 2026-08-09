LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 4, hoy 9 de agosto desde Nueva York

Joaquín Niemann llega como líder a la ronda final en Bedminster, mientras Torque GC encabeza la clasificación por equipos

La definición del LIV Golf Nueva York 2026 se disputa este domingo 9 de agosto en el Trump National Golf Club Bedminster, con Joaquín Niemann al frente de la clasificación individual. El chileno llegará a los últimos 18 hoyos con 199 golpes, 14 bajo par, y una ventaja de dos impactos sobre Harold Varner III, quien ocupa la segunda posición con -12. La Ronda 4 podrá seguirse en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Niemann mantuvo el liderato pese a firmar su vuelta más complicada de la semana durante la tercera ronda. Después de comenzar con doble bogey en el hoyo 1, el capitán de Torque GC cerró con tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, para conservar el primer lugar. Lee Westwood aparece tercero con -10, mientras Tom McKibbin marcha cuarto con -7 y Sergio García ocupa la quinta posición con -6 antes de la jornada definitiva.

La última ronda también tendrá implicaciones en la clasificación por equipos y en el campeonato de la temporada. Torque GC encabeza la tabla por equipos, mientras Niemann buscará su segundo título del año y el noveno desde su llegada a LIV Golf. Además, Jon Rahm podría asegurar el campeonato general dependiendo del resultado de Bryson DeChambeau. Sigue la Ronda 4 del LIV Golf Nueva York 2026 este domingo 9 de agosto, en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 4

La cuarta y última ronda del LIV Golf Nueva York 2026 tendrá a Joaquín Niemann como líder individual y a Torque GC al frente de la clasificación por equipos. El chileno comenzará la jornada con -14, dos golpes por delante de Harold Varner III, mientras Abraham Ancer y Carlos Ortiz representan a México dentro del equipo que ocupa la primera posición.

Torque GC | 1° | -1

Joaquín Niemann: 1° | -14

Abraham Ancer: T14 | E

Carlos Ortiz: T36 | +5

Sebastián Muñoz: T42 | +8

Legion XIII | 2° | +1

Tom McKibbin: 4° | -7

Caleb Surratt: T14 | E

Jon Rahm: T32 | +3

Tyrrell Hatton: T36 | +5

Majesticks Golf Club | 3° | +5

Lee Westwood: 3° | -10

Ian Poulter: 13° | -1

Laurie Canter: T23 | +2

Sam Horsfield: 55° | +14

4Aces GC | T4 | +7

Thomas Pieters: T6 | -5

Dustin Johnson: T14 | E

Thomas Detry: T23 | +2

Anthony Kim: T45 | +10

Crushers GC | T4 | +7

Paul Casey: T10 | -3

Anirban Lahiri: T19 | +1

Charles Howell III: T23 | +2

Bryson DeChambeau: 41° | +7

Ripper GC | T4 | +7

Cameron Smith: T39 | +6

Lucas Herbert: T10 | -3

Travis Smyth: T23 | +2

Marc Leishman: T23 | +2

Elvis Smylie: WD

Korean Golf Club | 7° | +12

Byeong Hun An: T6 | -5

Younghan Song: T10 | -3

Minkyu Kim: T45 | +10

Do-Yeob Mun: T45 | +10

HyFlyers GC | 8° | +14

Brendan Steele: T32 | +3

Scott Vincent: 9° | -4

Michael La Sasso: T34 | +4

Cameron Tringale: T50 | +11

Phil Mickelson: WD

Southern Guards GC | 9° | +15

Charl Schwartzel: T14 | E

Branden Grace: T19 | +1

Martin Vorster: T39 | +6

Dean Burmester: T42 | +8

Louis Oosthuizen: WD

Cleeks Golf Club | 10° | +18

Richard Bland: T6 | -5

Victor Perez: T23 | +2

Adrian Meronk: T45 | +10

Martin Kaymer: T50 | +11

Fireballs GC | 11° | +22

Sergio García: 5° | -6

David Puig: T23 | +2

Josele Ballester: T36 | +5

Luis Masaveu: 57° | +21

OKGC | 12° | +23

Harold Varner III: 2° | -12

Talor Gooch: T34 | +4

Jason Kokrak: T53 | +13

Graeme McDowell: 56° | +18

RangeGoats Golf Club | 13° | +36

Peter Uihlein: T23 | +2

Matthew Wolff: T45 | +10

Bubba Watson: T50 | +11

Ben Campbell: T53 | +13

¿Qué golfista mexicano participa en LIV Golf Nueva York 2026?

México tiene dos representantes en el LIV Golf Nueva York 2026: Abraham Ancer y Carlos Ortiz, ambos integrantes de Torque GC. Ancer iniciará la última ronda empatado en la posición 14 con par de campo, mientras Ortiz aparece en el sitio T36 con cinco golpes sobre par.

Los dos mexicanos forman parte del equipo encabezado por Joaquín Niemann, que llega a la Ronda 4 como líder de la clasificación por equipos. El chileno también domina la competencia individual con 14 golpes bajo par, por delante de Harold Varner III y Lee Westwood.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

La Ronda 4 del LIV Golf Nueva York 2026 se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports este domingo 9 de agosto. La cobertura permitirá seguir la definición individual desde el Trump National Golf Club Bedminster, con Joaquín Niemann en busca del título.

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