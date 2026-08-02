Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado clavados final trampolín 3m femenil en directo

Rut Páez y Zyanya Parra competirán de forma individual después de conquistar juntas el oro en la prueba sincronizada

Las medallas del trampolín de 3 metros femenil se definirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Las clavadistas de la región afrontarán una serie de ejecuciones en las que el grado de dificultad, la técnica y la entrada al agua determinarán las calificaciones y el orden final del podio.

México estará representado por Rut Páez y Zyanya Parra, quienes competirán de manera individual después de conquistar juntas la medalla de oro en el trampolín sincronizado de 3 metros. Ambas volverán a la fosa de clavados con el objetivo de sumar otra presea para la delegación nacional.

Páez también ganó el título individual en el trampolín de 1 metro, por lo que buscará su tercera medalla de oro en Santo Domingo 2026. Sigue en vivo por Claro Sports cada ronda, los resultados y la definición del podio en la final femenil de trampolín de 3 metros.

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