Alegna González y Ricardo Ortiz conquistan el doble oro para México en la marcha de Santo Domingo 2026

Las victorias de Alegna González y Ricardo Ortiz, junto a la plata de Alejandra Ortega y el bronce de Roberto Vázquez, consolidaron el dominio mexicano en la jornada de marcha

Alegna González sumó un oro más a su histórica temporada | Claro Sports

México firmó una jornada dominante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar los dos títulos del medio maratón de marcha. Alegna González y Ricardo Ortiz subieron a lo más alto del podio en las pruebas femenil y varonil, mientras Alejandra Ortega y Roberto Vázquez completaron una sobresaliente actuación con las medallas de plata y bronce, respectivamente, para sellar cuatro lugares en el podio.

En la carrera femenil, la chihuahuense asumió el control desde los primeros kilómetros sobre el circuito urbano del Malecón de Santo Domingo y, tras mantenerse siempre en el grupo puntero, dio el golpe definitivo poco después del kilómetro 11 para escaparse en solitario rumbo a la medalla de oro. Detuvo el cronómetro en 1:36:05 y nunca vio comprometido el triunfo.

El resultado confirmó el extraordinario momento que vive la subcampeona mundial de Tokio 2025. En apenas unos meses, González ganó el Gran Premio de Rio Maior, donde implantó el récord mexicano del medio maratón con 1:32:15, y posteriormente conquistó también el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones en España. Ahora añadió el título centroamericano a una temporada histórica.

Detrás de ella apareció otra mexicana. Alejandra Ortega mantuvo el ritmo de las líderes durante la primera mitad de la competencia y se sostuvo en la pelea por el oro hasta poco después del kilómetro 11. A partir de entonces comenzó a ceder terreno frente a González, aunque administró la ventaja suficiente para asegurar la plata con un tiempo de 1:39:26, pese a recibir advertencias técnicas durante el recorrido.

La plata también representa un nuevo respaldo al gran año de Ortega, quien meses atrás se proclamó subcampeona del Mundial de Marcha por Equipos en Brasilia 2026, consolidándose como una de las principales especialistas de una distancia que estará en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La puertorriqueña Rachelle De Orbeta completó el podio con el bronce al finalizar en 1:39:55, apenas 29 segundos detrás de Ortega. Colombia, Costa Rica y Guatemala completaron las siguientes posiciones, mientras la guatemalteca Yaquelin Teletor fue descalificada por acumulación de tarjetas rojas y la venezolana Milanggela Rosales abandonó la competencia.

Ricardo Ortiz vence el dolor y lidera otro oro mexicano

La historia se repitió en la rama varonil. Ricardo Ortiz tomó el liderato desde los primeros kilómetros y dominó prácticamente toda la competencia hasta cruzar la meta en 1:29:41 para entregar el segundo oro de la jornada tricolor. El mexicano sufrió una ampolla alrededor del kilómetro 15 y terminó el recorrido con sangre dentro del zapato, una molestia que no le impidió sostener el ritmo hasta la meta.

El colombiano Éider Arévalo fue de menos a más durante la competencia y consiguió quedarse con la medalla de plata al registrar 1:31:28, mientras que Roberto Vázquez aseguró un nuevo lugar para México en el podio al finalizar tercero con un tiempo de 1:33:56. Aunque recibió advertencias técnicas durante la prueba, el mexicano administró la ventaja suficiente para completar el doble podio nacional.

Guatemala colocó a José Barrondo en la cuarta posición, seguido por el venezolano Jeferson Chacón, quien protagonizó el cierre más veloz de toda la competencia, aunque ya sin opciones de alcanzar las medallas. El colombiano César Herrera abandonó la prueba cuando marchaba entre los protagonistas, dejando escapar la posibilidad de un doble podio para su país.

Con las victorias de Alegna González y Ricardo Ortiz, sumadas a la plata de Alejandra Ortega y el bronce de Roberto Vázquez, México firmó una actuación dominante en el estreno del medio maratón de marcha en Santo Domingo 2026 y volvió a demostrar la profundidad de una disciplina que continúa siendo una de las principales fábricas de medallas para el deporte mexicano.

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