Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El encuentro en la capital del país será la oportunidad para que estos equipos sumen sus primeros puntos en el campeonato.

Internacional de Bogotá y Jaguares buscan sus primeros puntos.

Sigue la acción en la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La capital del país recibe un duelo entre dos equipos que llevan poco en el fútbol profesional colombiano y que sueñan con protagonismo en fases posteriores del campeonato. Internacional de Bogotá recibe a Jaguares, ambos con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la nueva edición.

Alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Kevin Cataño; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Cristian Dájome, Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

Alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Nicolás Giraldo, Royscer Colpa, Jerson Malagón, Edwin Martínez; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza, Cristian Álvarez; Wilfrido de La Rosa, Johar Mejía y Santiago Cubides. D.T.: Hubert Bodhert.

¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se realizará en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá este miércoles, 5 de agosto, a las 6:15 p.m. Más personas podrán ver el partido por televisión, pues se ha confirmado la habilitación del canal básico y también el de suscripción adicional de Win Sports+ para la transmisión. Una alternativa para verlo vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma Win Play y conexión a internet.

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

29.07.2026 | Internacional de Palmira 1-2 Internacional de Bogotá.

26.07.2026 | Internacional de Bogotá 0-2 América de Cali.

21.07.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira.

12.05.2026 | Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá.

09.05.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 Atlético Nacional.

Últimos cinco partidos de Jaguares

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional.

24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.

11.07.2026 | Independiente Medellín 1-2 Jaguares.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

21.05.2026 | Jaguares 3-0 Independiente Valle del Cauca.

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