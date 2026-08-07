Segundo día del gato: ¿Por qué se festeja, otra vez, a los “mishis” el 8 de agosto?

El Día Internacional del Gato vuelve a celebrarse este 8 de agosto para promover su bienestar, cuidado responsable y adopción

Los gatos cuentan con tres celebraciones distintas durante el año | Reuters

Los gatos vuelven a apoderarse de las redes sociales este 8 de agosto con fotografías, videos y mensajes dedicados a uno de los animales de compañía más populares del mundo. Sin embargo, la fecha va mucho más allá de compartir imágenes de los llamados “mishis”.

El 8 de agosto es considerado la principal celebración internacional dedicada a los gatos, con campañas enfocadas en el cuidado responsable, la esterilización, la atención veterinaria y la adopción de los animales que permanecen en refugios o viven en condición de abandono.

La curiosidad alrededor de esta conmemoración surge porque no es la única fecha del calendario dedicada a estos felinos. Los gatos cuentan con tres celebraciones distintas durante el año, cada una creada por organizaciones o personas diferentes y con una historia particular.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato el 8 de agosto? Origen e historia

El Día Internacional del Gato se celebra cada 8 de agosto debido a una iniciativa impulsada en 2002 por el International Fund for Animal Welfare, conocido como IFAW, organización dedicada a la protección y el bienestar de los animales.

La finalidad de establecer esta fecha fue generar conciencia sobre las necesidades de los gatos, combatir el abandono y promover una convivencia responsable entre los animales y las personas. Con el paso de los años, la conmemoración adquirió relevancia mundial y se convirtió en la fecha más reconocida para celebrar a los felinos.

El 8 de agosto también suele coincidir con una etapa de mayor actividad reproductiva de los gatos en el hemisferio norte, lo que reforzó la elección de la fecha y la importancia de promover campañas de esterilización y control responsable de la población felina.

Actualmente, asociaciones protectoras, refugios, clínicas veterinarias y organizaciones de bienestar animal aprovechan esta jornada para realizar campañas de adopción, vacunación, esterilización y educación sobre los cuidados que necesita un gato.

La celebración también busca recordar que tener un gato implica proporcionarle alimentación adecuada, atención médica, enriquecimiento ambiental, espacios seguros y compañía, además de evitar que salga sin supervisión o sea abandonado.

¿Cuántas razas de gatos hay en el mundo y cuáles hay en México?

El número exacto de razas de gatos puede variar dependiendo de la asociación felina encargada de reconocerlas y establecer sus estándares. Organizaciones internacionales como The International Cat Association y la Cat Fanciers’ Association reconocen decenas de razas, mientras que otros organismos manejan clasificaciones diferentes. En conjunto, se considera que existen más de 70 razas reconocidas oficialmente alrededor del mundo.

En México pueden encontrarse muchas de las razas internacionales más populares. Entre las más buscadas se encuentran el gato persa, el siamés, el Maine Coon, el angora turco, el British Shorthair, el bengalí, el Sphynx, el Ragdoll, el Scottish Fold, el abisinio y el Devon Rex.

También destaca el gato mestizo o doméstico, uno de los más comunes y adoptados en el país. Estos ejemplares no pertenecen necesariamente a una raza específica, pero suelen ser resistentes, adaptables y capaces de desarrollar personalidades tan variadas como las de cualquier gato con pedigrí.

Antes de elegir una raza es importante considerar el espacio disponible, el nivel de actividad del animal, el tiempo necesario para cuidar su pelaje, el presupuesto para alimentación y atención veterinaria, así como las horas que permanecerá solo.

Los gatos de pelo largo, como el persa, el Maine Coon o el Ragdoll, necesitan cepillados frecuentes. Razas activas como el bengalí, el abisinio o el siamés requieren estimulación, juegos y lugares para trepar, mientras que ejemplares como el British Shorthair o el persa suelen adaptarse mejor a ambientes tranquilos.

También deben evitarse decisiones basadas únicamente en la apariencia. Algunas características físicas, como las orejas plegadas del Scottish Fold, las patas cortas del Munchkin o la ausencia de cola en determinadas razas, pueden estar relacionadas con problemas genéticos, óseos o de movilidad.

¿Qué otros días del año se celebra a los gatos y por qué?

Además del 8 de agosto, los gatos son celebrados el 20 de febrero y el 29 de octubre. Las tres fechas surgieron de manera independiente y ninguna reemplaza a las demás.

El 20 de febrero está relacionado con Socks, el gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. El felino alcanzó una enorme popularidad durante la década de 1990 debido a sus apariciones en actos públicos y eventos oficiales.

Socks fue diagnosticado con cáncer y murió el 20 de febrero de 2009. Después de su fallecimiento, la fecha comenzó a utilizarse para rendir homenaje a los gatos y promover campañas de adopción y protección para los animales que viven en las calles.

El 29 de octubre, por su parte, se celebra principalmente en Estados Unidos como el Día Nacional del Gato. La iniciativa fue promovida por Colleen Paige, especialista en comportamiento y bienestar de mascotas, con el propósito de crear conciencia sobre la cantidad de gatos abandonados y fomentar su adopción.

Aunque tienen orígenes diferentes, las tres conmemoraciones comparten objetivos similares: reconocer la importancia de los gatos en los hogares, impulsar la adopción responsable, combatir el maltrato y recordar que su bienestar depende de cuidados constantes durante toda su vida.

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