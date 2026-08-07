Gustavo Sánchez y Emily Minante deslumbran y logran oro en la natación artística de Santo Domingo 2026

La dupla cafetera se llevó el mejor puntaje en la gran final de la prueba de duelo mixto libre.

Gustavo Sánchez y Emily Minante | Captura Santo Domingo 2026

El Centro Acuático Juan Pablo Duarte fue testigo de una presea dorada más para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La representación cafetera brilló nuevamente en la natación artística, ahora con Gustavo Sánchez y Emily Minante, quienes brillaron en una de las pruebas más cautivadoras. Se trata del tercer oro que conquista el país en esta disciplina.

Ahora el turno fue para la prueba de duelo mixto libre. La dupla colombiana, que salió segunda a la escena, logró el mejor puntaje y superó con amplitud a sus contrincantes de México y Curazao, naciones que completaron el podio. El balance fue positivo en todas sus categorías de puntuación.

Oro a punta de salsa

Con una pista musical muy movida, que tuvo la salsa como el principal género, Sánchez y Minante brindaron un verdadero espectáculo. La rutina, sin ninguna penalización, fue la favorita para el jurado presente en la disputa de medallas. De hecho, fue la única pareja que superó los 250 puntos.

Desde la técnica y la sincronía, cautivaron al punto de llevarse notas muy altas. El total fue de 251.28 puntos, repartidos en un 63.70 de transiciones, 109.18 de ejecución, 142.10 de impresión artística y 50.60 de dificultad total. Muchas de estas valoraciones fueron las más altas de la cita cumbre.

ORO A RITMO DE SALSA!



Gran show nos dieron Gustavo Sánchez y Emily Minante.



A pura salsa conquistaron la medalla de oro en la Rutina Libre de Duetos Mixtos en la Natación Artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Ya Gustavo lleva tres oros. Muy crack! pic.twitter.com/EC8u2dixrT — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

Sin ningún ajuste de dificultad, la dupla le dio mucha presión a las demás delegaciones. Respecto a la plata, fue otorgada para Joana Jiménez y Diego Villalobos (México), los primeros que ofrecieron sus rutinas y se llevaron un 227.9667 en el puntaje total. El podio fue completado por Yaqil Alberto y Ziva King, de Curazao, con 142.8434.

La superioridad de Sánchez y Minante fue considerable. Fueron casi 24 puntos de diferencia sobre la plata de Jiménez y Villalobos. Victoria contundente en todo sentido, que demuestra el poderío de Colombia en la natación artística.

Todavía faltan algunas pruebas, como el equipo mixto libre en el cierre de la jornada y la gran final de equipo acrobático en el último día de competencia. Por ahora, con la nueva presea en esta modalidad, la delegación ‘Tricolor’ escala su umbral de medallas. Gustavo Sánchez ya se había consagrado en el solo libre y solo técnico masculino, mientras que Emily Minante se colgó la plata en el solo técnico femenino, el bronce en libre. Así mismo, Sánchez y Minante estuvieron presentes con plata en dueto y equipo mixto técnico.

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