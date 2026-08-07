Nairo Quintana se mantiene como el mejor colombiano en la Vuelta a Burgos 2026

El austriaco Felix Gall es el líder parcial de la clasificación general y tendrá que mantener el liderato este sábado en la última etapa.

Nairo Quintana, ciclista | LUCA BETTINI / AFP

Este viernes 7 de agosto se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2026. Fueron 178 kilómetros de recorrido entre Palazuelos de Muñó y Briviesca, con 2 puertos de montaña de tercera categoría y un sprint bonificable. Un final en terreno plano y un día especialmente contemplado para los sprinters de la competición.

Etapa 4 Vuelta a Burgos/ procyclingstats.com.

El ganador de la jornada en tierras españolas fue el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), en el segundo lugar cruzó la meta el neozelandés Laurence Pithe (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el podio lo completó David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

En cuanto a los pedalistas colombianos el mejor en la clasificación general sigue siendo Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) el boyacense y quien vive su última temporada como profesional lidera la camada de ‘Escarabajos’ en España en la casilla 36. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) es el segundo mejor posicionado de 36 a 3:07 del líder parcial.

La clasificación general es liderada en estos momentos por Felix Gall, el australiano al servicio del Decathlon CMA CGM Team cuenta con un tiempo de 16:19:30. En la segunda casilla está Giulio Ciccone, el italiano del Lidl-Trek está a solamente 0:06. Un segundo después está Oscar Onley del Netcompany INEOS.

Etapa 5 y final de la Vuelta a Burgos 2026:

Etapa 5 Vuelta a Burgos/ procyclingstats.com.

Este sábado 8 de agosto se estará disputando la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2026. Considerada como la prueba ‘Reina’ de esta edición comenzará en Caleruega y finalizará en Lagunas de Neila. Tendrá cuatro puertos de montaña: dos de tercera, uno más de primera y el último será un gran puerto (HC) donde está ubicada la meta, que seguramente pondrá a prueba a los candidatos al título.

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