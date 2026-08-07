Noel León apunta a la máxima categoría: “Mi objetivo principal es ser piloto de Fórmula 1 y ser campeón del mundo”

En entrevista exclusiva con Peloteando de Claro Sports, el mexicano analiza su temporada en Fórmula 2, su crecimiento y el sueño de llegar a la F1

Noel León vive el mejor momento de su carrera. El piloto mexicano de Campos Racing está viviendo una temporada de consolidación en la Fórmula 2, coronada con una victoria histórica en la carrera principal de Hungría, resultado que lo convirtió en el primer mexicano en ganar una Feature Race de la categoría en la era moderna. A ello se suman una pole position, dos triunfos en carreras sprint y un lugar entre los protagonistas del campeonato.

En entrevista exclusiva para Peloteando de Claro Sports, el regiomontano habló sobre el crecimiento que ha tenido, las dificultades que enfrenta junto a Campos Racing, la importancia de Escudería Telmex en su desarrollo, la relación que mantiene Checo Pérez y el objetivo que mueve cada una de sus decisiones: llegar a la Fórmula 1 y convertirse en campeón del mundo.

Noel León: “Era muy importante cerrar fuerte antes del verano y poner esa palomita en la carrera larga”

La victoria en Hungría representó mucho más que un triunfo. Después de un inicio muy sólido y de atravesar un periodo complicado a mitad de temporada, Noel León considera que el equipo encontró nuevamente el camino para pelear por las primeras posiciones. Ganar la carrera principal antes del receso de verano significó confirmar que el trabajo realizado dio resultado.

“Empezamos muy fuerte la temporada. Hice una gran carrera la Sprint en Australia y las primeras tres, cuatro carreras que fueron muy fuertes. Después entramos en una rachita donde las cosas no pintaban bien y ahí fue cuando el otro lado del garaje estaba muy fuerte. Entonces, era muy importante cerrar fuerte, sobre todo antes de irnos al verano y poner esa esa palomita en la carrera larga.”

La victoria en Budapest fue además un resultado histórico para el automovilismo mexicano y reforzó la candidatura del piloto de Campos Racing como uno de los nombres a seguir rumbo a la Fórmula 1.

León analiza su quinto lugar en el campeonato: “Nos ha faltado consistencia”

Aunque los resultados más importantes han llegado, León reconoce que el siguiente paso para pelear por el campeonato será mantener un nivel competitivo durante todos los fines de semana y no únicamente en carreras aisladas.

“Sí, nos ha faltado consistencia, la verdad. Hemos hecho una pole position, dos victorias en la sprint y una victoria en la principal. Entonces, hemos tenido muy buenos momentos en la temporada, pero nos ha faltado esa consistencia para estar peleando todos los fines de semana el podio o la victoria en la carrera larga. Estoy muy contento con los pasos que hicimos con el equipo, trabajamos muy duro durante estas fechas donde las cosas no salían bien y creo que hemos encontrado la manera de tenerlo así para todos los fines de semana“.

Actualmente, se mantiene dentro del Top 5 del campeonato y afrontará el cierre de la temporada con la intención de acercarse todavía más a los líderes.

La adaptación a la Fórmula 2: “El equipo me ha ayudado mucho”

Dar el salto a la Fórmula 2 implicó enfrentarse al nivel más alto antes de la Fórmula 1. El mexicano admite que hubo momentos complicados durante el proceso de adaptación, aunque considera que Campos Racing fue fundamental para acelerar ese aprendizaje.

“El equipo me ha ayudado mucho para que esta adaptación sea lo más fácil posible y lo más natural. Empezamos muy fuerte el año. Hubo ciertas cositas que faltaron ajustar en la pretemporada con el equipo, sobre todo para entender cosas con las que yo me sentía cómodo. En algún momento un poquito de falta de comunicación fue lo que nos hizo tener esos días malos, pero la recuperamos. Eso es lo más importante, es parte de un proceso. Vengo de un año donde las cosas no estaban nada bien, ir peleando por la P20 no es lo mismo que estar peleando por el campeonato del mundo y por victorias. Entonces, es parte del proceso y el equipo me ha ayudado mucho para que esto sea lo más fácil posible y ayudarme a poder ganar carreras.”

Campos Racing, la pieza clave de su crecimiento

El piloto mexicano considera que contar con un auto competitivo cambió completamente su manera de entender la categoría y le permitió desarrollar nuevas herramientas como piloto.

“Así es. Creo que este año he tenido la oportunidad de estar en un coche ganador y en un coche que puede pelear por las primeras posiciones. Eso me ha ayudado bastante. También he estado en la posición donde he estado peleando desde la parte trasera. Entonces, he tenido ese mix y he podido aprender de mí ingeniero en todo momento y él también me ayuda bastante a poder enfrentar estas situaciones de la mejor manera. Es un año en el que estoy aprendiendo bastante.”

La experiencia de competir tanto adelante como remontando desde el fondo le ha permitido construir un perfil mucho más completo para el futuro.

El respaldo de Escudería Telmex y las personas que han marcado su carrera

León destacó que detrás de cada resultado existe un grupo de personas que lo ha acompañado desde hace años y que continúa siendo un apoyo permanente durante su desarrollo.

“Diego, mi manager. que lleva mucho tiempo conmigo. Todo Escudería Telmex que me apoya en cada momento, Jimmy Morales siempre me habla a las 3 o 4 de la mañana: ‘¿Cómo estás? ¿Cómo vas?’. Él no duerme, tengo la confianza de poder marcarle a una hora que no sea tan buena. Sé que va a contestar y sé que va a apoyarme. Me han ayudado mucho. Es parte es un proceso, a veces cuesta entender que tienes que pasar por ciertos momentos para mejorar y aquí estamos en el proceso. Muy contento con cómo lo estamos llevando.”

Escudería Telmex ha sido históricamente una plataforma de desarrollo para pilotos mexicanos y León reconoce que ese respaldo ha sido determinante en su evolución.

“Mi objetivo principal es ser piloto de Fórmula 1 y ser campeón del mundo”

León reveló que hoy no pertenece a ningún programa de desarrollo en la F1 y mantiene toda su atención en la presente temporada, dejando que su equipo se encargue de los demás. La obtención de los puntos necesarios para la Superlicencia y el rendimiento mostrado durante el año fortalecen su candidatura para dar el siguiente paso hacía el Gran Circo.

“Soy un agente libre. Mi objetivo principal es ser un piloto de Fórmula 1 y ser campeón del mundo. Todos los pensamientos y todas las cosas que hacemos es para poder llegar ahí, pero el enfoque está en este año ganar Fórmula 2 y todo lo demás, mi equipo se encarga de hacer lo mejor para mi carrera.”

“Es el último escalón antes de la Fórmula 1”

El regiomontano reconoce que competir en Fórmula 2 implica enfrentarse a los mejores talentos jóvenes del mundo, muchos de ellos con mayor experiencia dentro de la categoría. Para León, esa exigencia también representa la mejor preparación posible antes de aspirar al Gran Circo.

“Lo más difícil, estoy en Fórmula 2. Es el último escalón antes de llegar a la Fórmula 1. Todos los pilotos vienen sumamente preparados y muchos de los pilotos con los que estoy peleando llevan dos años peleando un campeonato. No es lo mismo cómo afrontas un fin de semana, cómo te preparas. Ha sido un salto difícil, sobre todo porque sé que tengo las herramientas para poder pelear. Ha sido un gran cambio y sigue siendo un gran desafío.”

Max Verstappen, el piloto que inspira a Noel León

El mexicano no duda al señalar al tetracampeón mundial como la referencia que más admira por su mentalidad competitiva y su capacidad para extraer el máximo rendimiento del coche.

“Mi piloto favorito es sin duda Max. La mentalidad que tiene y lo agresivo que es en pista y lo rápido que es, obviamente es de admirarse. Desde chiquito yo tenía muy claro mis objetivos y sabía que no me iba a ser fácil el camino. Siempre sueño con ser piloto de Fórmula 1 y ser campeón de Fórmula 1. Entonces, cueste lo que cueste, todos los sacrificios que tenga que hacer, probaré para que sea posible.”

La relación con Checo Pérez: “Siempre me da consejos”

Uno de los apoyos más importantes para Noel León ha sido Sergio Pérez, con quien mantiene comunicación constante durante los fines de semana de competencia.

“Tengo una muy buena relación con Checo. siempre lo he dicho, estoy muy agradecido con él por todo el apoyo que me ha brindado mi carrera y no solemos hablar mucho fuera del fin de semana, obviamente se lo lo ocupado que está y los muchos temas que tiene que ver, entonces hay que evitar molestarlo. Pero siempre tenemos mucho contacto en los fines de semana carrera siempre me da consejos y siempre está apoyándome y la verdad es que tenerlo de apoyo siempre suma bastante.”

Con el respaldo de Escudería Telmex, el consejo de Checo Pérez y una temporada que ya es histórica para el automovilismo mexicano, Noel León encara la segunda mitad del campeonato convencido de que todavía puede pelear por objetivos mayores. La Fórmula 2 representa el último paso antes del sueño y el regiomontano tiene claro cuál es la meta que persigue desde niño: llegar a la Fórmula 1 y convertirse algún día en campeón del mundo.

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