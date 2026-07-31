Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado trampolín finales 1m femenil y 3m sincronizado varonil, en directo

México busca medallas con Zyanya Parra y Rut Páez en 1m femenil, y Osmar Olvera y Juan Celaya en 3m sincronizado. Sigue las finales por Claro Sports

Los clavados mantienen la atención en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con las finales del trampolín de un metro femenil y tres metros sincronizado varonil. La primera prueba comenzará este viernes 31 de julio a las 10:05 horas, tiempo del centro de México, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

En el trampolín de un metro femenil, México estará representado por Zyanya Parra y Rut Páez, quienes competirán de manera individual por las medallas. Ambas llegan después de conquistar juntas el oro en los tres metros sincronizados, prueba que dominaron con una puntuación de 289.29 unidades.

Posteriormente, a las 11:55 horas, tiempo del centro de México, Osmar Olvera y Juan Celaya participarán en la final de tres metros sincronizado varonil. Los mexicanos llegan después de obtener oro y bronce, respectivamente, en la prueba individual de un metro. Sigue en vivo por Claro Sports las ejecuciones, puntuaciones, resultados y la definición de las medallas en Santo Domingo 2026.

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