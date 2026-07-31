Guastatoya vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya Malacateco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Malacateco se enfrentan en un duelo importante por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan con el objetivo de seguir sumando puntos para consolidar su buen inicio de campeonato y tomar distancia en la tabla acumulada, una lucha que fue determinante para los dos durante la temporada pasada. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos clubes.

Guastatoya arrancó el Apertura 2026 con una valiosa victoria por 1-0 sobre Aurora en condición de visitante gracias al gol de Javier Estrada. El conjunto dirigido por Martín García mostró solidez en todas sus líneas y comenzó el torneo con tres puntos importantes después de una campaña anterior en la que sufrió hasta las últimas jornadas para asegurar la permanencia. Ahora buscará hacerse fuerte en casa y ratificar que tiene argumentos para luchar por un lugar en los playoffs.

Por su parte, Malacateco dejó escapar la victoria en su estreno al igualar 1-1 frente a Cobán Imperial como local. El equipo de Carlos Robles se adelantó en el marcador con un tanto de Kenneth Valdez, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo el empate en los minutos finales tras el gol de Roberto Meneses. Con ese antecedente, los Toros intentarán recuperarse en una salida complicada y conseguir su primer triunfo del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Malacateco de la jornada 2 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Malacateco será el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Malacateco hoy

Ni Guastatoya y Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martin García y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Guastatoya: Brayan Hernández; Wilson Pineda, Brayan Morales, Víctor Armas, Emanuel Yori; Marlon Sequén, Javier Estrada; Nicolás Lovato, Víctor Ávalos, Bryan Lemus; y Denilson Sánchez. DT: Martín García.

Malacateco: Miguel Jiménez; Juan Esqueda, Andru Morales, Roberto Meneses, Hárold Cummings; José Javier Longo, Andy Soto, Diego Sánchez, Kevin Ramírez; Vidal Paz y Allesandro Canales. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Malacateco:

2 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Malacateco 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Guastatoya 1-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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