Erick Sánchez obliga a Las Águilas en la Leagues Cup: “Cualquier torneo que juegue América se tiene que ganar”

El mediocampista respaldó el proyecto de Guillermo Almada, pidió confianza en el plantel y aseguró que América está obligado a competir por todos los títulos.

Sánchez habló en conferencia de prensa de cara a la jornada 3 | Imago 7

El América continúa ajustando detalles en el inicio del Apertura 2026 bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. Después de vencer a Querétaro y empatar frente al Atlante, las Águilas llegan a la tercera jornada con la misión de mostrar una versión más cercana a la idea futbolística del entrenador uruguayo antes de afrontar a Santos Laguna y la Leagues Cup.

En conferencia de prensa en Coapa, Erick Sánchez habló sobre la adaptación del equipo al nuevo cuerpo técnico, la presión que implica vestir la camiseta azulcrema, la ausencia de grandes refuerzos y la obligación de competir por todos los campeonatos. El mediocampista dejó claro que el vestidor mantiene plena confianza en el plantel actual y en el proyecto encabezado por Almada.

Erick Sánchez respalda el proyecto de Guillermo Almada

Sánchez conoce mejor que nadie la metodología de Guillermo Almada. Ambos coincidieron en Pachuca, donde conquistaron el título de la Liga MX, por lo que el mediocampista ha sido una pieza importante para facilitar la adaptación del resto del plantel al nuevo estilo de trabajo.

El seleccionado mexicano aseguró que el grupo ha entendido rápidamente las exigencias del entrenador y comparte un mismo objetivo deportivo. “Creo que en lo personal yo me estoy adaptando bien, obviamente ya lo conocía, ya sabía cómo son los trabajos. Y mis compañeros también, que es lo importante, que todo el equipo se adapte y sepa que todos tenemos el mismo objetivo”.

También destacó que la idea futbolística comienza a reflejarse en el funcionamiento diario. “Creo que lo que está planteando el profe, el equipo lo está entendiendo bien, está entendiendo cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Creo que eso es algo bueno para que podamos ir por el camino correcto”.

“Tenemos equipo para pelear cualquier torneo”

Uno de los temas más recurrentes durante el verano ha sido la falta de fichajes de alto perfil. Mientras la afición espera nuevos refuerzos, Erick Sánchez dejó claro que el plantel no se distrae con ese tema y confía plenamente en la calidad del grupo. El futbolista explicó que las incorporaciones corresponden exclusivamente a la directiva y que los jugadores únicamente deben enfocarse en responder dentro de la cancha.

“El objetivo es el mismo, estén o no estén los refuerzos. Todos mis compañeros lo saben, nosotros lo sabemos y estamos tranquilos. Sabemos que con el equipo que tenemos, tenemos equipo para pelear cualquier torneo”.

Además, aseguró que el América cuenta con la calidad suficiente para competir frente a cualquier rival. “Sabemos que podemos competir al equipo que sea, de tú por tú, por los jugadores y la calidad que hay”.

El funcionamiento todavía tiene margen de crecimiento

Aunque América suma cuatro puntos en las primeras dos jornadas, el funcionamiento ha sido objeto de críticas. Erick Sánchez evitó poner una fecha para que aparezca la mejor versión del equipo y recordó que cada partido presenta circunstancias distintas.

El objetivo es trasladar al campo todo el trabajo realizado durante la semana, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir. “No te puedo decir exactamente cuándo vamos a ser lo que quiere el profe porque también depende mucho del rival. Estamos muy conscientes de que vamos a hacer las cosas de la mejor manera y obviamente vamos a tratar de respaldar a la afición al 100%”.

La Leagues Cup también es una obligación para el América

Antes de pensar en la Leagues Cup, Sánchez explicó que toda la concentración está puesta en el compromiso del fin de semana frente a Santos Laguna. Sin embargo, reconoció que el certamen ante clubes de la MLS representa una exigencia más para una institución como América, que ha decepcionado en torneos internacionales.

“Sí es un torneo muy importante porque el equipo está enfocado también en ir, competir y ganar. Aquí si no ganas, el esfuerzo no vale. Eso a mí en lo personal me gusta porque habla de la exigencia y de lo grande que es este club. El torneo que se juegue estando en América es un torneo que se tiene que ganar”.

Quiere recuperar su mejor versión con Almada

El reencuentro con Guillermo Almada también representa un reto personal para Erick Sánchez. Bajo las órdenes del estratega uruguayo vivió los mejores momentos de su carrera en Pachuca y ahora espera repetir ese nivel en Coapa.

El volante reconoció que siente una responsabilidad adicional por conocer la forma de trabajar del entrenador. “Ahora que llega Almada, a mí en lo personal me siento con responsabilidad porque fui un jugador con él en Pachuca y ahora aquí tengo que regresar a ser ese jugador o mejor“.

Asimismo, reiteró que trabaja diariamente para volver a mostrar su mejor fútbol. “Siempre voy a trabajar, voy a dar lo mejor de mí y espero que se me den las cosas y pueda regresar a la mejor versión que tengo”.

El vestidor no se distrae con los cambios directivos ni las críticas

Durante la conferencia también fue cuestionado sobre la reestructuración que vive el club fuera de la cancha y sobre quienes consideran que América ha perdido protagonismo frente a equipos como Cruz Azul o Toluca. Sánchez fue contundente al explicar que el grupo únicamente se enfoca en competir.

“Nosotros estamos enfocados en jugar y responder en la cancha. Lo que pase en la directiva son cosas que a nosotros no nos incumben. Estamos muy conscientes de lo que somos y de lo que podemos hacer”.

Finalmente, dejó claro que la confianza del vestidor permanece intacta. “Sé el esfuerzo que van a hacer mis compañeros dentro del campo, sé lo que van a correr, lo que van a jugar y lo que se van a entregar. A mí no me preocupa nada de eso porque sé la calidad que hay adentro del vestidor”.

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