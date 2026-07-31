Alajuelense vs Escorpiones en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense Escorpiones, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense recibe a Escorpiones por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Promerica de Costa Rica, en un duelo que enfrenta a uno de los máximos candidatos al título con el recién ascendido. Los manudos buscarán aprovechar la localía para sumar su primera victoria en el campeonato, mientras que el conjunto de Belén afrontará su esperado estreno oficial en la máxima categoría. Aquí te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Alajuelense inició el Apertura 2026 con un empate 1-1 frente a Sporting FC como visitante. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo comenzó en desventaja por el gol de Renzo Carballo, pero rescató un punto gracias a la anotación de Kenyel Michel en los minutos finales. Entre semana, los rojinegros cambiaron rápidamente el chip y comenzaron con el pie derecho su participación en la Copa Centroamericana 2026, al vencer 1-0 a Xelajú MC en el estadio Alejandro Morera Soto con un tanto de Ronaldo Cisneros, resultado que reforzó la confianza del plantel.

Por su parte, Escorpiones figura con tres puntos en la tabla del Apertura 2026, aunque todavía no ha disputado su primer partido oficial. El conjunto dirigido por Junior Díaz recibió la victoria 3-0 por reglamento después de que San Carlos no pudiera presentarse debido a la suspensión de su licencia por problemas administrativos. Tras conseguir el ascenso luego de ocupar la plaza que dejó Municipal Liberia, el equipo de Belén tendrá ahora su verdadero debut en la Primera División, nada menos que frente a uno de los clubes más poderosos del fútbol costarricense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Escorpiones de la jornada 2 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Escorpiones será el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Escorpiones hoy

Ni Alajuelense ni Escorpiones cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ismael Rescalo y Junior Díaz no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alajuelense: Washington Ortega; Aarón Salazar, Yeison Molina, Alexis Gmaboa, Deylan Paz; Roan Wilson, Daniel Chacón, Creichel Pérez, Juan Pablo Añor, Anthony Hernández; y Ángel Zaldivar. DT: Ismael Rescalvo.

Escorpiones: a confirmar. DT: Junior Díaz.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Escorpiones en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Alajuelense y Escorpiones:

4 de septiembre de 2024 | Alajuelense 5-1 Escorpiones | Cuartos de Final Copa Costa Rica 2024

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