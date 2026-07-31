Peloteando, en vivo | Viernes 31 de julio

La crisis del proyecto FIFA Forward Enterprise, el debut de Rafael Márquez y la actividad mexicana encabezan la agenda deportiva en Peloteando

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, presenta este viernes 31 de julio una nueva edición con los temas que marcan la agenda nacional e internacional. El proyecto FIFA Forward Enterprise vuelve al centro de la conversación después de que uno de los asesores de Gianni Infantino presentara su renuncia, un episodio que aumenta las dudas sobre el futuro de la iniciativa.

El programa también analizará los primeros rivales de Rafael Márquez como director técnico de la selección mexicana y la muerte de Franco Baresi, referente del fútbol italiano. Además, la mesa revisará el paso perfecto de México en el Premundial sub 20, donde el equipo mantiene su avance rumbo a la siguiente fase.

La actividad se completa con las medallas obtenidas por la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como con las semifinales del Abierto de Los Cabos. Todo el análisis, las noticias y el debate del deporte nacional e internacional, en Peloteando por Claro Sports.

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