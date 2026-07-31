Rut Páez conquista su segundo oro en clavados de Santo Domingo 2026

La regiomontana conquistó la prueba de trampolín de 1 metro con 265.20 puntos y sumó su segunda medalla dorada; Zyanya Parra fue quinta

Ya había ganado el oro en la prueba de 3m sincronizado | Claro Sports

Rut Páez volvió a colocar a México en la cima del podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La clavadista mexicana conquistó la medalla de oro en la final femenil de trampolín de un metro, después de completar sus cinco ejecuciones con una calificación acumulada de 265.20 puntos.

La mexicana terminó por delante de la colombiana Daniela Zapata, quien obtuvo la plata con 253.35 unidades, mientras que la cubana Prisis Ruiz completó el podio con 248.50 puntos. La diferencia entre Páez y su rival más cercana fue de 11.85 unidades, margen que confirmó el control de la representante nacional durante la competencia.

México también contó con la participación de Zyanya Parra, compañera de Páez en las pruebas sincronizadas. Parra concluyó en la quinta posición con 240.75 puntos, detrás de la colombiana Viviana Uribe, quien ocupó el cuarto sitio con 245.30. De esta manera, las dos mexicanas terminaron dentro de las primeras cinco posiciones de la clasificación.

Rut Páez toma el control desde su segundo clavado

La final se disputó mediante cinco rondas desde el trampolín de un metro. Páez comenzó con un salto hacia adentro de una vuelta y media en posición B, por el cual recibió 51.60 puntos. Su momento de mayor puntuación llegó en la segunda ronda, cuando presentó dos vueltas y media hacia adelante en posición B, ejecución con grado de dificultad de 2.6 que le dio 61.10 unidades.

La mexicana continuó con una vuelta y media hacia atrás, clavado que fue calificado con 46.00 puntos. En su cuarta aparición presentó una vuelta y media inversa y recibió 54.00 unidades. Páez cerró su participación con una vuelta y media hacia atrás y un giro y medio, ejercicio en posición libre que aportó 52.50 puntos a su cuenta.

La regularidad en cuatro de sus cinco ejecuciones le permitió sostener la ventaja frente a Zapata y Ruiz. Páez superó los 50 puntos en cuatro rondas, mientras que su segundo clavado fue la puntuación individual más alta de su serie. La colombiana Zapata se mantuvo dentro de la disputa, pero no consiguió reducir la distancia en el cierre.

Zyanya Parra, por su parte, registró parciales de 49.20, 57.20, 44.85, 42.00 y 47.50 puntos. Su segunda ejecución también representó su mejor calificación, aunque perdió terreno durante la tercera y cuarta rondas. La mexicana concluyó a 7.75 unidades de la zona de medallas y por delante de la cubana Anisley García, la dominicana Victoria Garza y la jamaicana Jala Wilson.

Segundo oro de Rut Páez en los Juegos Centroamericanos 2026

La presea del trampolín de un metro representa el segundo oro de Rut Páez en Santo Domingo 2026. Un día antes, la mexicana había conquistado el primer lugar junto con Zyanya Parra en la prueba sincronizada de trampolín de tres metros, donde la pareja nacional acumuló 289.29 puntos tras cinco rondas. Colombia obtuvo la plata con 272.70 y Cuba se quedó con el bronce al sumar 272.40 unidades.

Páez y Parra lideraron cuatro de las cinco rondas de aquella final y consiguieron la primera medalla de oro de México en la disciplina de clavados durante esta edición. Ambas llegaron a Santo Domingo como debutantes en Juegos Centroamericanos y del Caribe, dentro de una selección mexicana que combinó a competidores con experiencia olímpica y representantes que comenzaron su recorrido en la justa regional.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte había informado antes del torneo que Rut Elisa Páez Manjarrez y Zyanya Yunuen Parra Martín participarían en las pruebas individuales de uno y tres metros, además de unir fuerzas en la modalidad sincronizada. Páez ya cumplió con dos títulos y todavía tiene contemplada actividad dentro del programa de trampolín.

El resultado también da continuidad al recorrido internacional de Páez. La mexicana fue campeona mundial juvenil de trampolín de uno y tres metros en Río de Janeiro 2024, además de obtener un oro sincronizado desde la plataforma de diez metros y una plata individual en esa misma altura. Su historial en categorías juveniles incluye tres títulos y cuatro preseas mundiales.

Con el triunfo individual y el conseguido al lado de Parra, Rut Páez ya suma dos medallas de oro en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su actuación en el trampolín de un metro amplió la cosecha mexicana en los clavados y confirmó su presencia entre las competidoras que buscan un sitio dentro del equipo nacional durante el ciclo rumbo a Los Angeles 2028.

Te puede interesar