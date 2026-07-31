James Aguirre, baja de última hora en Millonarios por un trauma muscular

James Aguirre no podrá jugar con Millonarios en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II tras sufrir una lesión muscular. Conozca el parte médico del club.

James Aguirre, arquero de Millonarios | Millonarios FC.

Millonarios FC confirmó una baja importante para el compromiso de este fin de semana por la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El arquero James Aguirre sufrió una lesión durante uno de los entrenamientos del equipo y quedó descartado para el próximo partido, obligando al cuerpo técnico a realizar modificaciones en la convocatoria.

James Aguirre sufrió un trauma muscular

A través de un comunicado oficial, el conjunto ‘Embajador’ informó que el guardameta presentó un trauma muscular en el cuádriceps derecho durante una sesión de entrenamiento. Como consecuencia de esta molestia física, el jugador quedó inhabilitado para disputar el encuentro correspondiente a la jornada de este fin de semana.

El club también confirmó que Aguirre ya inició su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico. Aunque Millonarios no entregó un tiempo estimado de incapacidad, su evolución será determinante para establecer cuándo podrá regresar a las canchas y reincorporarse a los entrenamientos con normalidad.

Millonarios deberá buscar alternativas en el arco

La ausencia de James Aguirre representa un contratiempo para el cuerpo técnico, que ahora deberá recurrir a otra alternativa para custodiar la portería en el próximo compromiso. El equipo capitalino espera mantener un buen rendimiento pese a esta baja y continuar sumando puntos en el arranque del segundo semestre.

Mientras el arquero avanza en su recuperación, Millonarios estará atento a los reportes médicos para conocer la evolución de la lesión. La prioridad será que el guardameta se recupere completamente antes de volver a la competencia y evitar cualquier riesgo de recaída.

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