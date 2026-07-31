Posibles alineaciones de Deportivo Pasto vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El equipo de Jonathan Risueño viene de caer ante Independiente Medellín en Itagüí, en la primera jornada.

Posibles alineaciones de Pasto Vs Águilas Doradas/ Claro Sports.

Deportivo Pasto quiere limpiar la imagen que dejó en la primera jornada, después de caer ante Independiente Medellín. El cuadro nariñense se ve las caras con Águilas Doradas este sábado en el Departamental Libertad, en el inicio de la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Julián Quiñones, Joyce Rios, Hervin Goyes; Mayer Gil, Harrinson Mancilla, Enrique Serje; Joider Micolta, Diego Chávez y Santiago Córdoba.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Jorge Soto; Jhon Meléndez, Jhon Ontaneda, Andrés Mosquera Guardia, Javier Mena; Juan Camilo Roa, Frank Lozano; Eduar Arízalas, Junior Noguera, Andrés Ricaurte y Anthony Vásquez.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Pasto vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Comienza la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Pasto recibe en tierras nariñenses a Águilas Doradas, por la jornada 2 de la Liga BetPlay 2026-II. Dicho compromiso se podrá ver a través de Win+ Fútbol, además, estará vía streaming con una suscripción a la plataforma Win Play. En Claro Sports también puede encontrar todos los detalles.

Últimos partidos de Deportivo Pasto

25.07.2026 | Medellín 3-2 Deportivo Pasto.

21.07.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Bogotá.

13.05.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportes Tolima.

09.05.2026 | Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto.

03.05.2026 | Junior 4-3 Deportivo Pasto.

Últimos partidos de Águilas Doradas

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Independiente Santa Fe.

26.05.2026 | Real Cundinamarca 2-2 Águilas Doradas.

21.05.2026 | Águilas Doradas 1-1 Deportivo Pereira.

17.05.2026 | Independiente Valle 1-4 Águilas Doradas.

10.05.2026 | Águilas Doradas 0-0 Jaguares.

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