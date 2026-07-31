Asesor principal de Gianni Infantino renuncia a la FIFA: “Están hipotecando el futuro del fútbol sin justificación”

Carlos Cordeiro dejó su cargo tras rechazar el plan para vender una participación del Mundial a inversionistas

Cordeiro renunció ante la propuesta de Infantino | Mandel Ngan/AFP

Carlos Cordeiro, uno de los colaboradores más cercanos de Gianni Infantino y asesor principal del presidente de la FIFA desde 2021, presentó su renuncia inmediata en medio de la creciente crisis que enfrenta el organismo por su propuesta de vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

El ex presidente de U.S. Soccer hizo pública su salida con un duro comunicado en el que rechazó por completo el proyecto impulsado por la FIFA, al asegurar que compromete el futuro del deporte y carece de una justificación económica. Su dimisión llega después de que la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol (AFC) rechazaran formalmente la iniciativa, mientras varias federaciones europeas advirtieron que podrían boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si el plan continúa.

Carlos Cordeiro explica por qué renunció a la FIFA

Cordeiro, quien además cuenta con una larga trayectoria en la banca de inversión, dejó claro que nunca participó en el desarrollo de la propuesta y que su desacuerdo fue absoluto. “Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación del Mundial“.

También negó haber participado en el proyecto. “Quiero dejar claro que no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las asociaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro de este deporte”.

“La FIFA no necesita vender el Mundial”

Uno de los principales argumentos de Cordeiro fue que la FIFA atraviesa uno de los mejores momentos financieros de su historia, por lo que considera innecesario abrir la puerta a inversionistas externos.

Recordó que el propio organismo presume ingresos cercanos a los 15 mil millones de dólares durante el ciclo mundialista 2022-2026, además de mantener importantes reservas económicas. “Si las asociaciones miembro consideran que hace falta una inversión adicional para desarrollar el fútbol, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo con sus recursos actuales”.

“Vender una participación permanente del activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares tiene muy poco sentido. Están hipotecando el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

Cordeiro cuestiona la transparencia del proyecto

El exdirigente también criticó el proceso mediante el cual la FIFA pretende someter la propuesta a votación entre sus 211 asociaciones miembro. Según explicó, siguen sin existir respuestas claras sobre aspectos fundamentales del proyecto.

“¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué ahora? ¿Qué supervisión existirá? ¿Quién se beneficiará? ¿Hubo un proceso competitivo? ¿Qué modelo de gobernanza habrá? ¿Qué obtendrán realmente los inversionistas y a qué costo para el fútbol?”

Además, cuestionó que las federaciones deban tomar una decisión de semejante magnitud en un plazo aproximado de 50 días. “Esa no es una forma responsable de decidir el futuro del deporte más importante del mundo”.

“El fútbol debe ser lo primero”

Cordeiro concluyó que la propuesta representa un momento decisivo para el futuro de la FIFA y explicó que, por esa razón, decidió abandonar su cargo de manera inmediata.

“Esta propuesta se ha convertido en una cuestión decisiva para el futuro de la FIFA. Después de una cuidadosa reflexión, ya no puedo continuar en mi cargo como asesor principal del presidente. Por ello, he presentado mi renuncia con efecto inmediato”.

Finalmente, lanzó un mensaje dirigido al resto de quienes forman parte del organismo. “La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio. Su responsabilidad es proteger y fortalecer el fútbol para las futuras generaciones. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero”.

La renuncia de Cordeiro representa uno de los golpes políticos más importantes que ha recibido Gianni Infantino desde que presentó el proyecto para crear FIFA Forward Enterprises, la nueva empresa mediante la cual pretende administrar los principales torneos del organismo y vender hasta un 20 por ciento de participación a un grupo de inversionistas privados. Su salida se suma al rechazo oficial de la UEFA, Concacaf y la AFC, aumentando la presión sobre una iniciativa que ha abierto una de las mayores crisis de gobernanza en la historia reciente de la FIFA.

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