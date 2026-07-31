La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes se enfrentan en el duelo de salvación, hoy 31 de julio?

Arantza Ruiz desafiará a Fede Vigevani por el poder de la salvación en una gala que puede cambiar la primera placa de nominados

Fede Vigevani enfrentará a Arantza Ruiz por la salvación | @LaCasaFamososMX

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 llega a uno de sus momentos más importantes con el duelo por la salvación. Después de la primera gala de nominación y de la prueba disputada el jueves, este viernes se definirá quién tendrá el poder de modificar la placa antes de la eliminación del domingo.

El beneficio está actualmente en manos de Fede Vigevani, quien ganó la primera Prueba del Líder y obtuvo inmunidad, la Suite del Líder y el derecho de salvar a uno de los habitantes nominados. Sin embargo, primero deberá defender ese privilegio.

Su rival será Arantza Ruiz, quien consiguió el derecho de desafiarlo tras imponerse en la prueba del robo de la salvación. El resultado del enfrentamiento podría cambiar por completo el panorama para los siete habitantes que permanecen en riesgo de abandonar la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué habitantes disputan el duelo de salvación?

El duelo por la salvación enfrentará a Fede Vigevani y Arantza Ruiz durante la gala de este viernes 31 de julio. Fede llega como líder de la semana, un beneficio que obtuvo tras ganar la primera Prueba del Líder. Además de la inmunidad, el creador de contenido recibió el poder de decidir qué habitante abandonaría la placa de nominados.

Por su parte, Arantza Ruiz ganó la prueba del robo de la salvación celebrada el jueves. La actriz superó primero la fase clasificatoria y posteriormente la final del desafío, en la que obtuvo ocho puntos, por delante de Ernesto Laguardia (6) y Flor Vigna (3).

Ahora ambos competirán directamente por el poder de la salvación. Si Fede Vigevani gana, conservará el beneficio y decidirá qué nominado abandona la placa. Si Arantza Ruiz se impone, le arrebatará ese privilegio al líder y será ella quien pueda salvar a uno de los participantes, incluida ella misma, ya que forma parte de los nominados de la semana.

La Casa de los Famosos México 2026: así queda la placa de nominados, hoy viernes 31 de julio

Antes del duelo por la salvación, la placa permanece integrada por siete habitantes:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Aldo Rendón llegó a la placa desde el estreno al convertirse en el primer nominado mediante una dinámica de la producción. Los otros seis participantes fueron enviados a nominación tras la votación realizada en el confesionario durante la primera gala de nominación.

La lista todavía no es definitiva. Una vez concluido el duelo de salvación, el ganador elegirá a un habitante para retirarlo de la placa, por lo que únicamente seis concursantes llegarán en riesgo a la gala de eliminación del domingo 2 de agosto.

¿En dónde ver en vivo las galas de La Casa de los Famosos México 2026?

La gala del Duelo por la Salvación se llevará a cabo este viernes 31 de julio a las 22:00 horas (tiempo del centro de México). En ella se definirá si Fede Vigevani conserva el poder de la salvación o si Arantza Ruiz logra arrebatárselo para modificar la primera placa de nominados de la temporada.

La transmisión estará disponible por Canal 5 en televisión abierta y a través de ViX, plataforma que además ofrece la señal en vivo 24/7 para seguir la convivencia de los habitantes y todas las estrategias que se desarrollan dentro de la casa antes de la primera eliminación.

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