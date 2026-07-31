Alejandro Restrepo y su primera hazaña en Bolívar: los cinco datos que deja el triunfo sobre Gremio

Bolívar clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Gremio con un marcador global de 4-2 y se enfrentará próximamente a Sao Paulo.

Alejandro Restrepo, técnico de Bolívar | AIZAR RALDES / AFP

Los octavos de final de la Copa Sudamericana ya quedaron conformados y uno de los equipos que dio batacazo fue Bolívar, esto al dejar eliminado a Gremio. El plantel del entrenador Alejandro Restrepo ahora se medirá contra Sao Paulo en esa ronda, el paso a seguir en este certamen.

Recordemos que tras su salida del Independiente Medellín en abril del presente año, el técnico dio el salto al equipo boliviano. Si bien allí lleva unos meses, el reto tal vez más importantes hasta ahora es la Copa Sudamericana y de momento cumplió el objetivo de mantenerse en competencia. Es por eso que en Claro Sports traemos cinco datos que dejó esa llave de los dieciseisavos.

Marcador global categórico

Bolívar logró imponerse en el global ante Gremio por 4-2, lo que habla de un dominio general de lo que fue la llave en ambos compromisos. En el primer partido, que ofició como local, se quedó con el triunfo por 3-2 y en la vuelta se impuso por la mínima diferencia. Eso habla de la buena planificación del DT colombiano y de la ejecución de la misma por parte de sus jugadores.

Triunfo clave como visitante y Dairon Asprilla como una de las figuras

Si bien lo ideal para cualquier equipo en este tipo de torneos es ganar en casa, un plus extra es poder triunfar fuera de ella. Eso consiguió la ‘Academia’ en el juego de vuelta gracias a la única anotación de Dairon Asprilla. Además, en el de ida el delantero colombiano hizo otro tanto, siendo clave para la clasificación porque de los cuatro del global, fue el autor de dos.

Buscar mejorar en defensa contra Sao Paulo

Restrepo deberá trabajar en mejorar el aspecto defensivo para la llave de octavos contra Sao Paulo, sobre todo en calidad de local. Ante Gremio su equipo recibió dos goles y fue un resultado positivo apretado, un punto de mejora para lo que viene. Eso sí, se debe destacar que para la vuelta sus dirigidos sacaron el arco en cero.

Cierre de la llave en Morumbí

Sao Paulo avanzó de manera directa a los octavos de final al quedar primer del grupo C de la Copa Sudamericana. Eso supone dos partidos menos de desgaste a comparación de Bolívar, que viene de jugar ante Gremio. Para Restrepo y sus futbolistas será determinante poder ganar en casa por una ventaja lo suficientemente abultada para la vuelta, que será en el mítico Morumbí, un fortín para la escuadra brasileña. El reto será replicar otro triunfo como visitante seguido en tierras ‘Cariocas’, algo poco común en torneos Conmebol.

Baja obligada de Leonel Justiniano

El mediocampista de 34 años y uno de los hombres de experiencia del plantel de Bolívar vio la tarjera roja en la vuelta ante Gremio por conducta violenta. Eso supone un cambio de estrategia para el entrenador Alejandro, quien deberá planificar sin él dependiendo de la sanción que le ponga Conmebol.

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