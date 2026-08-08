Clausura Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 en vivo: transmisión de la ceremonia, en directo

La historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llega a su final; no te la pierdas a través de Claro Sports con la ceremonia de clausura

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegan a su final este sábado 8 de agosto después de 16 días de actividad oficial. La edición número 25 cerrará con una ceremonia en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, donde las delegaciones volverán a reunirse después de las últimas competencias del calendario. El acto está programado para las 18:00 horas de República Dominicana.

La clausura tendrá música, reconocimientos para atletas y voluntarios, recursos audiovisuales y los actos de protocolo que marcan el cierre de la competencia. La jornada también tendrá un significado histórico, ya que Santo Domingo 2026 forma parte de la celebración por los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera edición se disputó en 1926.

¿A qué hora empieza la Clausura de los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver en vivo?

La Ceremonia de Clausura de Santo Domingo 2026 comenzará este sábado 8 de agosto a las 18:00 horas, tiempo de República Dominicana, desde la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. Para los aficionados que se encuentren en la zona centro de México, el inicio será a las 16:00 horas.

La Arena Banreservas será el escenario encargado de despedir los Juegos después de que la ceremonia de inauguración se realizara el 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El programa contempla la reunión de las delegaciones que todavía permanecen en República Dominicana, además de reconocimientos a deportistas, entrenadores, oficiales, voluntarios y personal que formó parte de la organización.

En México, la ceremonia podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ha ofrecido la cobertura de Santo Domingo 2026 durante la justa. El contenido del cierre bajo el nombre “Centenario de Gloria: Ceremonia de Clausura de Santo Domingo 2026”.

Clausura Santo Domingo 2026

Fecha: sábado 8 de agosto de 2026

Hora en México: 16:00 horas, tiempo del centro

Hora en República Dominicana: 18:00 horas

Sede: Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto

Dónde ver en vivo: multiplataforma de Claro Sports

La cobertura de Claro Sports para los Juegos contempló cerca de 200 horas de transmisión y un seguimiento especial a la delegación mexicana durante el evento que comenzó oficialmente el pasado 24 de julio.

¿Qué artistas e invitados estarán en la Clausura hoy 8 de agosto de 2026?

La música de República Dominicana ocupará una parte del programa de clausura. Ilegales será una de las agrupaciones encargadas del espectáculo y presentará “Corazón de Fiesta”, canción oficial de Santo Domingo 2026 compuesta por Vladimir Dotel.

Otro de los nombres anunciados es Juan Luis Guerra, quien interpretará “Canto a la Patria”. El cantante dominicano estará acompañado por el coro Más que vencedores durante uno de los segmentos programados para el cierre.

La ceremonia no estará limitada a las actuaciones musicales. El Comité Organizador informó que habrá segmentos artísticos y audiovisuales dedicados a atletas, entrenadores, oficiales, voluntarios, dirigentes deportivos y colaboradores que participaron durante las dos semanas de competencias. Los voluntarios tendrán un reconocimiento dentro del programa.

Además, se contempla el desfile de las delegaciones que permanezcan en Santo Domingo, el arriado de la bandera de los Juegos y la extinción del pebetero, acto con el que se declarará terminado el ciclo de Santo Domingo 2026. La producción general y dirección creativa de la ceremonia están a cargo de Alberto Zayas, quien también participó en el concepto de las ceremonias de esta edición.

El cierre pondrá fin a una edición en la que participaron 37 delegaciones y miles de deportistas de Centroamérica y el Caribe. La competencia se desarrolló del 24 de julio al 8 de agosto y reunió actividades de 40 deportes.

¿Cuándo y dónde son los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe están previstos para 2030, pero hasta este 8 de agosto todavía no existe una ciudad designada oficialmente como sede. Caracas, Venezuela, presentó su candidatura para recibir la edición número 26, pero el proceso se encuentra en etapa de evaluación.

Centro Caribe Sports informó el 6 de agosto que su Comité Ejecutivo aprobó la hoja de ruta para analizar la candidatura presentada por el Comité Olímpico Venezolano. El organismo aclaró que este paso representa el inicio del procedimiento y no significa que Caracas ya tenga adjudicados los Juegos de 2030.

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