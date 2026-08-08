Bravos de León vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Disfruta en vivo el partido entre Bravos de León y Olmecas de Tabasco de la postemporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

¡Vive toda la emoción de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 por Claro Sports! Los Bravos de León y los Olmecas de Tabasco se enfrentan en una serie llena de intensidad por el Juego 1 del Primer Playoff de la Zona Sur. La cita es este sábado 8 de agosto desde el Estadio Centenario del 27 de Febrero, donde ambas novenas buscarán dar el primer golpe rumbo a la siguiente ronda. Disfruta la transmisión en vivo a partir de las 19:00 horas del centro de México.

Los Bravos de León llegan con el impulso de regresar a la postemporada después de ocho años de ausencia y con una ofensiva que destacó durante la temporada regular, mientras que los Olmecas de Tabasco intentarán hacer valer su condición de locales tras cerrar en la cuarta posición de la Zona Sur. No te pierdas cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada clave de esta serie de playoffs a través de Claro Sports.

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