Deportivo Cali hunde más al Pasto y Eduard Bello debuta con gol: las claves del triunfo ‘Azucarero’

Deportivo Pasto buscaba dar vuelta a su flojo arranque en el torneo finalización, pero el Deportivo Cali se impuso en su propia casa.

Titular del Cali vs Pasto | Vizzor Image

El partido que cerró la jornada sabatina de la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II fue entre Deportivo Pasto y Deportivo Cali, el cual quedó 0-2 a favor del cuadro ‘Azucarero’ en el Departamental Libertad. Con ese resultado los dirigidos por Rafael Dudamel llegaron a seis puntos en la tabla de posiciones del finalización y los de Risueño aún no logran ganar.

Los ‘Volcánicos’ llegaban tras una derrota contra Millonarios, al igual que el ‘Azucarero’ que cayó ante el Independiente Medellín. No obstante, los de más urgencia eran los locales, puesto que el arranque no es el mejor y de seguir así puede que las chances de entrar a los ocho se compliquen antes de lo pensado.

Presión alta, aprovechar el error y precisión

Durante casi todos los 90 minutos de compromiso el Cali fue el que impuso condiciones, a pesar de ser el visitante. Cuando el Pasto quería manejar la pelota, de inmediato los ‘Verdiblancos’ presionaban para recuperar la esférica. También cuando perdían la pelota ejecutaban la presión tras pérdida, algo a lo que nunca pudo reaccionar el rival.

Pedro Gallese tuvo una atajada clara que pudo significar la apertura del marcador para los pastusos, pero contuvo bien ese remate. De ahí en adelante el local tuvo un par de aproximaciones, pero ninguna que tuviera un verdadero peligro para el guardameta peruano.

Al 33′ el ‘Verdiblanco’ puso el primero de la noche al aprovechar un error en salida del Pasto y ejecutar bien una contra. Johan Martínez le filtró un balón a Steven Rodríguez y el ‘Titi’, con un remate cruzado rastrero, festejó en suelo nariñense una nueva anotación con el club caleño.

Valioso aporte de un refuerzo recién llegado

Para el complemento Risueño realizó cuatro cambios de entrada, esto en busca de darle un tinte distinto a su equipo dentro del campo. Sin embargo, Dudamel hizo lectura y empezó a reaccionar y una de las modificaciones que realizó fue el ingreso de Eduard Bello por Juan Dineno.

El delantero, que venía siendo parte de las filas de Atlético Nacional, se coló por la zona izquierda y desde ese costado sacó un remate para así poner el 2-0 final, tras una buena asistencia de Gustavo Cuéllar al 65′. Digamos que fue una jugada parecida a la anotación de Rodríguez. Con ese tanto el venezolano se estrena en el Cali, venciendo el famoso mito de la adaptación.

Los ‘Azucareros’ cerraron el partido con tenencia de pelota y jugando con la frustración del rival, que sigue sin encontrar un rumbo en este certamen. Pasto queda entonces sin ninguna unidad en los cuatro juegos que lleva y está en el fondo de la tabla, mientras que Cali se ubica parcialmente entre los ocho.

Sin duda este es un buen comienzo para el club caleño, ya que es una escuadra que no puede ceder mucho que digamos porque necesita volver a ser protagonista y alejarse todavía más del descenso, aunque ese problema parece ser menor con el pasar de los encuentros. El factor diferencial va a pasar por mantener ese ritmo en lo que resta de semestre.

Resumen Deportivo Pasto vs Deportivo Pasto: resultado, goles y estadísticas

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