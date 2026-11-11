Martín Peláez revela el futuro del Real Oviedo: cantera y mexicanos rumbo a Europa

El presidente del Real Oviedo revela en entrevista con Claro Sports los planes de Grupo Pachuca para fortalecer la cantera y llevar talento mexicano a España

El Real Oviedo quiere convertir su nueva ciudad deportiva en la pieza clave para llevar el modelo de Grupo Pachuca a España y abrir la puerta a más futbolistas mexicanos. Martín Peláez, presidente del club, reveló en entrevista exclusiva con Claro Sports que la formación de talento y la incorporación de jugadores mexicanos están entre las tareas pendientes de una institución que atraviesa una transformación estructural.

Las obras de la nueva ciudad deportiva ya comenzaron con los movimientos de tierra y representan uno de los proyectos centrales para el futuro del Oviedo. Peláez explicó que el complejo permitirá fortalecer las fuerzas básicas, tanto masculinas como femeninas, y consolidar el modelo que Grupo Pachuca busca desarrollar en el fútbol español.

“Realmente, poco llevamos, es nuestro quinto torneo, llevamos cuatro años allá, se han logrado cosas muy positivas y bueno, yo creo que el modelo con la construcción de la nueva ciudad deportiva que ya está en marcha, ya estamos en movimientos de tierras, pues eso va a ser lo que nos permita… confiar en la cantera, confiar en el fútbol base tanto femenino como masculino y bueno, esta ciudad deportiva nos va a permitir terminar de llevar el modelo del Grupo Pachuca para allá”, explicó el directo.

El proyecto también contempla una asignatura pendiente que el directivo reconoció abiertamente: el Real Oviedo actualmente no cuenta con jugadores mexicanos, pero el club quiere cambiar esa situación y tiene en el radar incorporar jóvenes provenientes de México, especialmente aquellos formados en las estructuras de Grupo Pachuca.

Real Oviedo apuesta por la cantera con una nueva ciudad deportiva

La construcción de la nueva ciudad deportiva representa uno de los pilares del proyecto del Real Oviedo. Peláez explicó que las obras ya comenzaron y que el objetivo es contar con una infraestructura que permita fortalecer el fútbol base. “La construcción de la nueva ciudad deportiva… nos va a permitir confiar plenamente en la cantera y el fútbol base, tanto femenino como masculino”, señaló.

Para Peláez, el desarrollo de las categorías inferiores será uno de los mecanismos principales para que el Real Oviedo tenga una estructura propia de formación y pueda generar futbolistas para sus diferentes equipos. La intención es que la ciudad deportiva se convierta en una pieza central para completar la transformación institucional.

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Martín Peláez reconoce que faltan jugadores mexicanos en el Real Oviedo

La presencia de futbolistas mexicanos es otro de los objetivos que el Real Oviedo mantiene en el radar. Actualmente, el equipo no cuenta con jugadores mexicanos, pero Peláez reconoció que la intención es abrir esa puerta en el futuro.

“Nosotros siempre quisiéramos tener jugadores mexicanos allá; en este torneo no tenemos, pero bueno, la idea es darle oportunidad a los jóvenes mexicanos y si son obviamente de las fuerzas básicas del grupo mucho mejor”, explicó. El presidente del Real Oviedo reconoció que se trata de una tarea pendiente dentro del proyecto, aunque aseguró que la posibilidad de incorporar talento mexicano ya está contemplada.

La prioridad no será únicamente buscar jugadores consolidados. La idea también contempla aprovechar el talento que se desarrolla dentro de las propias fuerzas básicas de Grupo Pachuca y darle una oportunidad en Europa. “Es una de las ideas y es una de las asignaciones o tareas pendientes que tenemos, pero está, por supuesto que lo tenemos en el radar”, añadió Peláez.

El talento mexicano tendrá prioridad en el proyecto del Oviedo

La puerta no estará limitada exclusivamente a jugadores jóvenes. Peláez explicó que el club está dispuesto a incorporar futbolistas de diferentes edades, siempre que tengan las condiciones necesarias para competir. “Los buenos jugadores siempre son bienvenidos, sean jóvenes o no tan jóvenes. Lo que buscamos es talento, y si es mexicano, mejor”, afirmó.

La declaración establece el criterio del Real Oviedo para futuras incorporaciones: el talento será el principal factor, aunque la nacionalidad mexicana representa un elemento que el club estaría interesado en aprovechar.

De esta manera, el proyecto podría abrir una nueva vía para jugadores mexicanos que busquen desarrollar su carrera en Europa, especialmente aquellos que formen parte de las estructuras de Grupo Pachuca.

El Real Oviedo también busca transformar su primer equipo

Mientras la estructura institucional avanza, el primer equipo también atraviesa una transformación. Peláez recordó que durante el actual proyecto se realizaron modificaciones tanto administrativas como deportivas. “Hemos hecho cambios en la estructura tanto administrativa como en la deportiva”, explicó.

Entre las incorporaciones destacó a David Fernández como director deportivo y a César Martín como vicepresidente, a quien describió como un ídolo y referente del Real Oviedo.

En el banquillo también hubo un cambio. Después de 13 jornadas, Peláez reconoció que el equipo no había mostrado el rendimiento esperado y que necesitaba una modificación en su propuesta futbolística. Por ello, el club apostó por Raúl González, de quien el presidente espera un futbol “intenso, valiente y propositivo”.

“Estamos con mucha ilusión, cobijando a Raúl, el grupo lo ha recibido muy bien y vamos por buen camino y en buena sintonía”, señaló.

Así, el proyecto del Real Oviedo combina dos objetivos: mejorar el rendimiento inmediato del primer equipo y construir una estructura de formación que permita desarrollar talento a largo plazo.