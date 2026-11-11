Duro golpe para Comunicaciones: una baja inesperada complica los planes de Montoya

El futbolista también quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala.

Guatemala buscará la clasificación | Facebook: Comunicaciones

Comunicaciones sufrió una baja importante para el cierre del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Stheven Robles, capitán del conjunto crema, presenta una lesión muscular que le impedirá participar en el próximo compromiso frente a Cobán Imperial. El futbolista también quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala, por lo que deberá concentrarse en su recuperación durante los próximos días.

Los exámenes médicos realizados al jugador confirmaron un microdesgarro en el cuádriceps. Debido a este diagnóstico, Robles tendrá que cumplir un tratamiento de fisioterapia antes de recibir autorización para regresar a los entrenamientos. Su evolución determinará cuándo podrá volver a competir oficialmente con el equipo.

La ausencia del capitán representa un inconveniente para el entrenador Roberto Montoya, quien busca mantener la recuperación futbolística de Comunicaciones. Los albos acumulan dos victorias consecutivas y necesitan continuar sumando puntos para mejorar sus posibilidades de ingresar a la fase final del campeonato guatemalteco.

Stheven Robles se pierde un partido clave para Comunicaciones

El próximo encuentro de los Cremas será este sábado frente a Cobán Imperial, a partir de las 17:00 horas, en el Estadio Cementos Progreso. Ambos equipos se encuentran involucrados en la disputa por los puestos de clasificación, por lo que el resultado tendrá importancia para sus aspiraciones.

Según las primeras estimaciones, Robles necesitará al menos una semana adicional de recuperación. Sin embargo, el departamento médico de Comunicaciones priorizará su evolución física y evitará establecer un regreso anticipado que pueda agravar la lesión muscular.

La situación también afecta a la Selección de Guatemala, que no podrá contar con el futbolista durante sus próximos compromisos internacionales. Su exclusión de la convocatoria responde al problema físico detectado y a la necesidad de completar el tratamiento correspondiente.

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Para Montoya, la ausencia obliga a buscar alternativas dentro del plantel. El entrenador deberá reorganizar sus opciones para enfrentar a Cobán Imperial, mientras intenta sostener el rendimiento que permitió a Comunicaciones recuperar terreno durante las últimas jornadas.

Actualmente, Comunicaciones ocupa el décimo puesto del Apertura 2026 con 23 puntos en 19 partidos disputados. El conjunto capitalino afrontará las tres fechas restantes con la necesidad de acercarse a los ocho primeros lugares. La recuperación de Robles será seguida de cerca por el cuerpo técnico, aunque su regreso dependerá exclusivamente de la evolución de la lesión.

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