Armando Martínez: “El fondo de solidaridad” es el primer paso para el regreso del ascenso

El presidente del Pachuca explica qué falta para recuperar el ascenso y descenso, además de hablar sobre Charlyn Corral y el futuro de los Tuzos

El regreso del ascenso y descenso al fútbol mexicano comienza a tomar forma, aunque todavía quedan pasos por cumplir. Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, consideró que el fondo de solidaridad representa el primer paso para fortalecer a la Liga de Expansión y generar las condiciones que permitan recuperar, en el futuro, el sistema de ascenso y descenso.

En entrevista previa a la ceremonia del Salón de la Fama 2026 el directivo explicó que el nuevo mecanismo busca brindar estabilidad y certidumbre a una categoría que necesita fortalecerse antes de pensar en el regreso de los ascensos deportivos. “El fondo de solidaridad es el primer paso para brindar apoyo y certidumbre a una liga que lo necesitaba para poder mantenerse y seguir adelante”, señaló Martínez.

Sin embargo, el presidente del Pachuca dejó claro que el fondo de solidaridad, por sí solo, no significa el regreso inmediato del ascenso y descenso. Antes será necesario trabajar en otros aspectos estructurales, entre ellos la centralización de los derechos de transmisión para fortalecer económicamente a la Liga de Expansión.

“Posteriormente deberán evaluarse otros aspectos, como la centralización de derechos de transmisión, para apoyar a la Liga de Expansión y crear en el futuro las condiciones que permitan regresar al sistema de ascenso y descenso”, explicó.

El fondo de solidaridad, primer paso hacia el ascenso

Para Martínez, la prioridad es que la Liga de Expansión cuente con una estructura financiera que le permita mantenerse y desarrollarse. El fondo de solidaridad representa, desde su perspectiva, un mecanismo inicial para avanzar en ese objetivo.

El directivo considera que la estabilidad económica de los clubes es una condición necesaria para que posteriormente pueda discutirse el regreso del sistema de ascenso y descenso.

Por ello, el proyecto debe avanzar por etapas. Primero está el fortalecimiento de la categoría y, posteriormente, deberán analizarse las condiciones necesarias para que los equipos puedan competir nuevamente por un lugar en la máxima categoría.

La centralización de los derechos de transmisión aparece como uno de los siguientes puntos que deberán evaluarse para generar mayores recursos y fortalecer a los clubes de Expansión.

Pachuca y el crecimiento de Charlyn Corral

Martínez también habló sobre uno de los principales referentes del Pachuca Femenil: Charlyn Corral. El presidente del club recordó que la delantera tenía propuestas de diferentes equipos cuando Pachuca buscó incorporarla. “Tuvimos muy buen ojo y convencimiento para que Charlyn viniera al club, ya que la buscaban varios equipos”, explicó.

El directivo destacó especialmente la personalidad competitiva de la atacante y la comparó con la de Hugo Sánchez. “Es una jugadora incansable que siempre supera sus metas y tiene un carácter muy parecido al de Hugo Sánchez, ya que entre más la retan, mejor responde”, señaló.

Para Martínez, el impacto de Corral trasciende al propio Pachuca, pues considera que sus logros también son consecuencia del crecimiento de la Liga MX Femenil. “Su éxito es un logro para ella y para la Liga MX Femenil, la cual ha tenido un crecimiento impresionante que ha impulsado también el desarrollo de las futbolistas”, afirmó.

Pachuca todavía pelea por la Liguilla

En el terreno deportivo, Martínez destacó el cambio que ha experimentado el equipo varonil durante el Apertura 2026. El presidente de los Tuzos recordó que el panorama era muy diferente apenas unas semanas atrás. “Hace cinco semanas estaban descalificados y hoy dependen de sí mismos tras mostrar un crecimiento constante”, explicó.

El objetivo ahora es mantener esa dinámica para conseguir el boleto a la Liguilla. Martínez considera que, una vez dentro de la fase final, el escenario puede cambiar completamente. “El objetivo es mantener esa dinámica para entrar a la liguilla, donde cualquier cosa puede suceder”, señaló.

El directivo también apuntó que el compromiso inmediato está en los equipos que todavía tienen objetivos deportivos por delante, particularmente las Tuzas, que enfrentarán a Monterrey. “Lo que preocupa de inmediato son las Tuzas en su partido contra Monterrey”, comentó.