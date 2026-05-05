César Ramos para el Pumas vs América y Katia Itzel al Cruz Azul vs Atlas: listas las designaciones arbitrales

La Comisión de Árbitros publicó el cuerpo arbitral que estará presente en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Quedan listos los árbitros para la Liguilla | Imago7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de silbantes que impartirán justicia en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, programados para disputarse este sábado 9 y domingo 10 de mayo. La designación incluye a los jueces centrales encargados de encuentros clave en la fase decisiva del torneo.

En el partido entre Chivas y Tigres, donde el conjunto rojiblanco intentará revertir un global de 1-3 en el Estadio Akron, la responsabilidad arbitral recaerá en Marco Antonio Ortiz Nava. El partido está programado para este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del Centro de México, en un escenario donde el margen de error será mínimo.

Para el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, que llega con ventaja de 3-2 a favor de los celestes y se disputará en el Estadio Azteca, la Comisión de Árbitros asignó a Katia Itzel como árbitra central. El compromiso se jugará el mismo sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, en un choque que promete máxima tensión por lo cerrado del marcador global.

En el Estadio Hidalgo, el partido entre Pachuca y Toluca será dirigido por Adonai Escobedo. Los Tuzos llegan con ventaja mínima en la eliminatoria, en un encuentro pactado para las 17:00 horas del sábado, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza rumbo a las semifinales.

Finalmente, el Pumas vs América, considerado el partido de mayor atención de la jornada por la rivalidad del Clásico Capitalino y la polémica tras el juego de ida por una supuesta alineación indebida, tendrá como árbitro central a César Arturo Ramos. El encuentro cerrará la serie de cuartos de final con un ambiente de máxima exigencia en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas vs Tigres

Estadio AKRON | 9/5/2026 – 19:07 horas

Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava

Asistente uno: Michel Alejandro Morales Morales

Asistente dos: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina

VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

AVAR: Oscar Macías Romo

Cruz Azul vs Atlas

Estadio Banorte | 9/5/2026 – 21:15 horas

Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza

Asistente uno: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Asistente dos: Edgar Magdaleno Castrejon

Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade

VAR: Guillermo Pacheco Larios

AVAR: Michel Caballero Galicia

Pachuca vs Toluca

Estadio Hidalgo | 10/5/2026 – 17:00 horas

Árbitro central: Adonai Escobedo González

Asistente uno: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente dos: Jair De Jesús Sosa García

Cuarto árbitro: Oscar Mejía García

VAR: Salvador Pérez Villalobos

AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Pumas vs América

Estadio Olímpico Universitario | 10/5/2026 – 19:15 horas

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

Asistente uno: Alberto Morín Méndez

Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

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