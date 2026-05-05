César Ramos para el Pumas vs América y Katia Itzel al Cruz Azul vs Atlas: listas las designaciones arbitrales
La Comisión de Árbitros publicó el cuerpo arbitral que estará presente en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026
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La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de silbantes que impartirán justicia en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, programados para disputarse este sábado 9 y domingo 10 de mayo. La designación incluye a los jueces centrales encargados de encuentros clave en la fase decisiva del torneo.
En el partido entre Chivas y Tigres, donde el conjunto rojiblanco intentará revertir un global de 1-3 en el Estadio Akron, la responsabilidad arbitral recaerá en Marco Antonio Ortiz Nava. El partido está programado para este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del Centro de México, en un escenario donde el margen de error será mínimo.
Para el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, que llega con ventaja de 3-2 a favor de los celestes y se disputará en el Estadio Azteca, la Comisión de Árbitros asignó a Katia Itzel como árbitra central. El compromiso se jugará el mismo sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, en un choque que promete máxima tensión por lo cerrado del marcador global.
En el Estadio Hidalgo, el partido entre Pachuca y Toluca será dirigido por Adonai Escobedo. Los Tuzos llegan con ventaja mínima en la eliminatoria, en un encuentro pactado para las 17:00 horas del sábado, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza rumbo a las semifinales.
Finalmente, el Pumas vs América, considerado el partido de mayor atención de la jornada por la rivalidad del Clásico Capitalino y la polémica tras el juego de ida por una supuesta alineación indebida, tendrá como árbitro central a César Arturo Ramos. El encuentro cerrará la serie de cuartos de final con un ambiente de máxima exigencia en el Estadio Olímpico Universitario.
Chivas vs Tigres
Estadio AKRON | 9/5/2026 – 19:07 horas
- Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
- Asistente uno: Michel Alejandro Morales Morales
- Asistente dos: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- AVAR: Oscar Macías Romo
Cruz Azul vs Atlas
Estadio Banorte | 9/5/2026 – 21:15 horas
- Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza
- Asistente uno: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Asistente dos: Edgar Magdaleno Castrejon
- Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade
- VAR: Guillermo Pacheco Larios
- AVAR: Michel Caballero Galicia
Pachuca vs Toluca
Estadio Hidalgo | 10/5/2026 – 17:00 horas
- Árbitro central: Adonai Escobedo González
- Asistente uno: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Asistente dos: Jair De Jesús Sosa García
- Cuarto árbitro: Oscar Mejía García
- VAR: Salvador Pérez Villalobos
- AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Pumas vs América
Estadio Olímpico Universitario | 10/5/2026 – 19:15 horas
- Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
- Asistente uno: Alberto Morín Méndez
- Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez