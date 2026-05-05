César Ramos para el Pumas vs América y Katia Itzel al Cruz Azul vs Atlas: listas las designaciones arbitrales

Publicado por Leonardo Méndez

La Comisión de Árbitros publicó el cuerpo arbitral que estará presente en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Quedan listos los árbitros para la Liguilla | Imago7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de silbantes que impartirán justicia en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, programados para disputarse este sábado 9 y domingo 10 de mayo. La designación incluye a los jueces centrales encargados de encuentros clave en la fase decisiva del torneo.

En el partido entre Chivas y Tigres, donde el conjunto rojiblanco intentará revertir un global de 1-3 en el Estadio Akron, la responsabilidad arbitral recaerá en Marco Antonio Ortiz Nava. El partido está programado para este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del Centro de México, en un escenario donde el margen de error será mínimo.

Para el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, que llega con ventaja de 3-2 a favor de los celestes y se disputará en el Estadio Azteca, la Comisión de Árbitros asignó a Katia Itzel como árbitra central. El compromiso se jugará el mismo sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, en un choque que promete máxima tensión por lo cerrado del marcador global.

En el Estadio Hidalgo, el partido entre Pachuca y Toluca será dirigido por Adonai Escobedo. Los Tuzos llegan con ventaja mínima en la eliminatoria, en un encuentro pactado para las 17:00 horas del sábado, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza rumbo a las semifinales.

Finalmente, el Pumas vs América, considerado el partido de mayor atención de la jornada por la rivalidad del Clásico Capitalino y la polémica tras el juego de ida por una supuesta alineación indebida, tendrá como árbitro central a César Arturo Ramos. El encuentro cerrará la serie de cuartos de final con un ambiente de máxima exigencia en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas vs Tigres

Estadio AKRON | 9/5/2026 – 19:07 horas

  • Árbitro central: Marco Antonio Ortiz Nava
  • Asistente uno: Michel Alejandro Morales Morales
  • Asistente dos: Christian Kiabek Espinosa Zavala
  • Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
  • AVAR: Oscar Macías Romo

Cruz Azul vs Atlas

Estadio Banorte | 9/5/2026 – 21:15 horas

  • Árbitra central: Katia Itzel García Mendoza
  • Asistente uno: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
  • Asistente dos: Edgar Magdaleno Castrejon
  • Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade
  • VAR: Guillermo Pacheco Larios
  • AVAR: Michel Caballero Galicia

Pachuca vs Toluca

Estadio Hidalgo | 10/5/2026 – 17:00 horas

  • Árbitro central: Adonai Escobedo González
  • Asistente uno: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
  • Asistente dos: Jair De Jesús Sosa García
  • Cuarto árbitro: Oscar Mejía García
  • VAR: Salvador Pérez Villalobos
  • AVAR: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Pumas vs América

Estadio Olímpico Universitario | 10/5/2026 – 19:15 horas

  • Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
  • Asistente uno: Alberto Morín Méndez
  • Asistente dos: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
  • Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • AVAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

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