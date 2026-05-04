Jardine descarta a Borja y Cáceres ante Pumas, pero adelanta regreso de Brian Rodríguez

El técnico brasileño de Las Águilas le respondió a Efraín Juárez tras decir que los Universitarios fueron superiores en el partido

André Jardine se mostró contento con el empate 3-3 entre América y Pumas, pero con la noticia de sumar dos bajas para el duelo de vuelta de los cuartos de final contra los Universitarios. El técnico de Las Águilas adelantó que Cristian Borja y Sebastián Cáceres no estarán disponibles para el segundo duelo, que se disputará en Ciudad Universitaria y definirá el pase a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El entrenador explicó que Borja presenta un problema en la rodilla y que el panorama lo dejaría fuera de lo que resta de la Liguilla. “Borja debe de ser algo de rodilla, colateral medial, tres o cuatro semanas, seguro se pierde la Liguilla”, señaló Jardine tras el encuentro en el Estadio Azteca.

André Jardine tendrá dos bajas, pero recuperará a Brian Rodríguez | Imago7

Sobre Cáceres, el brasileño indicó que el diagnóstico será revisado con más detalle, aunque anticipó que el defensa también está en duda para la vuelta. “Lo de Cáceres es complejo, hay fractura, no sé en donde, dependiendo de la región, se puede jugar con protección, mañana veremos, son dos lesiones importantes, difícilmente los dos podrán jugar la vuelta”, añadió.

El técnico del América también se refirió al caso de Brian Rodríguez, quien no tuvo actividad ante Pumas por una molestia física. Jardine explicó que no quisieron exponerlo en la ida, pero adelantó que el atacante tiene opciones de regresar para el partido de vuelta. “Lamentablemente tuvo algo en el gemelo, nada tan preocupante, meterlo hoy era arriesgado, podríamos generar una lesión más fuerte, puede entrenar, es la expectativa, seguramente va a estar en la vuelta”.

André Jardine le responde a Efraín Juárez tras decir que Pumas fue mejor

André fue consultado por las palabras de Efraín Juárez, quien consideró que Pumas había sido superior en el empate en el Azteca. El técnico sudamericano respondió con una referencia a las estadísticas del partido y evitó ampliar la polémica más allá de su postura. “Es su crítica, si me muestran una sola estadística en la que Pumas superó a América, le daría la razón a Efraín”, comentó.

El entrenador también habló sobre el cierre del encuentro y la falta de saludo entre ambos cuerpos técnicos al silbatazo final. “Creo que él no vio, hay entrenadores que no saludan al final del partido, no pasa nada”, agregó Jardine sobre el momento posterior al empate.

El técnico del América alabó el partidazo en el Azteca y confía en avanzar en CU

Más allá de las bajas y del cruce de declaraciones, Jardine destacó el desarrollo del partido ante Pumas. El entrenador consideró que el 3-3 tuvo el nivel de una serie de Liguilla y subrayó la respuesta del América después de estar abajo 3-1 en el marcador.

“Resaltar el gran partido, fue un partido de la altura que se espera, partidos decisivos, hay que celebrar cuando se entregan partidos como este, con emoción, siendo fuertes en el partido. Diciendo esto, felices en el sentido, después de estar 3-1 atrás, fue duro, pocos equipos consiguen recuperarse, dimos una demostración de fuerza, de creer en nosotros, de ir al frente, por poco no dimos la vuelta. Sigue siendo un partido abierto, los dos tendremos chance, Pumas por el empate, tiene ventaja, pero en este nivel, es poco. Un gol nos da el pase, vamos por eso hasta que el partido termine”.

De cara a la vuelta en Ciudad Universitaria, Jardine sostuvo que América ya conoce ese escenario y que el equipo buscará el resultado que le permita avanzar. “Es una cancha que conocemos bien, ya ganamos, perdimos, empatamos ahí; somos América, te aseguro que no importa la cancha donde juguemos, representamos al club, al escudo con toda la energía, con la personalidad, con los huevos, perdón la palabra. Estamos a la altura de la institución, vamos confiados a que podemos hacer un buen partido”, cerró.

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