Once Caldas vs América, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Once Caldas de Manizales y América de Cali por la fecha 3 del FPC.

Once Caldas vs América en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Once Caldas vs América y dónde ver en vivo hoy 5 de agosto de 2026?

El duelo entre manizalitas y caleños válido por la tercera jornada del Fútbol Profesional Colombiano que se llevará a cabo en el Estadio Palogrande dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones de Once Caldas y América de Cali: así salen a la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Daniel Londoño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Andrés Roa, Jaime Alvarado, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios. D.T.: Hernán Darío Herrera .

Joan Parra; Juan David Cuesta, Daniel Londoño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Andrés Roa, Jaime Alvarado, Andrés Colorado; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Michael Barrios. . América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Josen Escobar; Luis Quiñones, Tomás Ángel y Tilman Palacios. D.T.: David González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de Liga BetPlay 2026? Pronósticos IA

La inteligencia artificial fue contundente. Más allá del nombre rimbombante del club América de Cali, el favoritismo pasa más por el lado local. Once Caldas tendrá la primera opción de victoria debido a sus recientes actuaciones de gran nivel y la continuidad de un proceso tanto de entrenador como de nómina.

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