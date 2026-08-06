Diego Mejía asegura que San Luis se negó a cambiar por Messi: “Cuando toca el balón, pasan cosas”

El técnico de los potosino resaltó la importancia de mantener la identidad táctica y mejorar el control emocional ante equipos internacionales

San Luis mantuvo su identidad ante Messi y pagó el riesgo en Leagues Cup. Imago 7

Atlético de San Luis comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 4-2 frente al Inter Miami, en un encuentro donde el conjunto mexicano tuvo mayor posesión y generó más oportunidades, pero pagó sus desconcentraciones defensivas durante el cierre de la primera mitad. Después del partido, Diego Mejía dividió el funcionamiento de su equipo en tres etapas. El técnico consideró que San Luis comenzó con personalidad, controló el balón y encontró mecanismos para complicar a las Garzas, pero volvió a sufrir cuando el marcador cambió y el grupo perdió estabilidad emocional.

“Iniciamos dominando y nos hicimos de la posesión; me parece que vimos al San Luis que estábamos siendo en la liga, encontramos mecanismos y complicamos demasiado a Miami. Después del gol seguimos con esa inercia, pero nos sigue afectando lo mismo: empatan el partido y emocionalmente el equipo se cae”, explicó en conferencia de prensa.

El conjunto potosino abrió el marcador por conducto de David Rodríguez, pero Inter Miami respondió y se marchó al descanso con ventaja de 4-1. Lionel Messi firmó un doblete, dio una asistencia y se convirtió en el máximo anotador histórico de la Leagues Cup con 14 goles.

San Luis volvió a pagar sus desconcentraciones

Mejía identificó como uno de los principales problemas la incapacidad de su equipo para interpretar los momentos del encuentro. Inter Miami marcó dos veces en el cierre de la primera mitad, una diferencia que terminó condicionando el resto del compromiso. “Es algo que tenemos que trabajar; no nos pueden hacer dos goles en los últimos dos minutos. Hay que saber leer los momentos del partido”, reconoció.

San Luis reaccionó en el complemento con el gol de Rafa Llorente y recuperó el control del juego. El equipo adelantó líneas, generó varias llegadas y mantuvo a Miami cerca de su propia área, hasta que la actividad eléctrica obligó a detener el partido aproximadamente media hora. “Volvimos a ser nosotros y encontramos el gol del 4-2, pero parece que el parón por el clima nos termina afectando porque estábamos en un buen momento emocional, aunque son cosas que no podemos controlar”, señaló Mejía.

Diego Mejía pide que San Luis crea en su propuesta

Las estadísticas dejaron un contraste entre el funcionamiento y el resultado. Atlético de San Luis terminó con 55 por ciento de posesión, 17 remates y siete disparos a portería, mientras Inter Miami convirtió cuatro goles con solo ocho intentos totales. Para el entrenador, el equipo todavía necesita convencerse de que puede competir ante rivales con mayor experiencia y figuras internacionales. También consideró necesario mejorar el manejo de las emociones para evitar que una anotación rival modifique por completo el comportamiento colectivo.

“Los resultados son lo más importante en el alto rendimiento y los entrenadores dependemos de eso. Estamos en un club que apuesta por la identidad y no es fácil crear este modelo. Nos hace falta creérnoslo, saber que podemos pelearle a cualquiera y mejorar el control de las emociones”, afirmó.

Mejía sostuvo que el proyecto mantiene una ruta clara, pese a que los resultados todavía no respaldan el desempeño mostrado en varios tramos de los partidos. “Estoy convencido de que este camino es el correcto y que los frutos pronto vendrán”, añadió.

San Luis mantuvo su identidad frente a Lionel Messi

El técnico también explicó que no quiso modificar por completo la propuesta para reducir la influencia de Messi. Aunque reconoció el impacto del argentino, prefirió que San Luis compitiera desde su propia identidad. “Era decidir si somos nosotros o si nos condiciona Messi. Él es el mejor si juega a la contra o si tiene tiempo con el balón en bloque bajo; cuando toca el balón, pasan cosas. Mi decisión fue seguir siendo nosotros y competir como Atlético de San Luis, sin cambiar”, manifestó.

Finalmente, Mejía defendió la participación en la Leagues Cup como una oportunidad de crecimiento y exposición para sus futbolistas. El entrenador valoró la posibilidad de disputar encuentros internacionales, viajar y competir ante planteles de la MLS.

“Es un privilegio como entrenador tener la posibilidad de manejar este tipo de partidos internacionales representando al Atlético de San Luis. Para los jugadores es un aparador, así que bienvenidos estos torneos”, concluyó.

San Luis deberá corregir sus errores defensivos y sostener durante más tiempo el nivel mostrado en sus mejores pasajes. Inter Miami, por su parte, consiguió sus primeros tres puntos con Ángel Guillermo Hoyos en el banquillo y con Messi como protagonista de una victoria marcada por su contundencia.

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