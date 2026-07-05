La Copa en Tus Manos, en vivo | 5 julio 2026

Análisis completo, a horas del duelo México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, con tácticas, alineaciones y claves del rival

En Claro Sports estamos listos para llevarte el más completo análisis de lo que será el partido ente México e Inglaterra, dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El duelo se presenta como una oportunidad inimaginable para el selectivo nacional de poder hacer historia, ante su público, en el mismo Estadio Ciudad de México. El Tri quiere seguir con vida, hacerse del pase a los cuartos de final; sin embargo habrá que esperar a ver que dice el selectivo inglés, comandado por Thomas Tuchel.

El programa también ofrece cobertura completa de la selección mexicana y las principales figuras del torneo internacional, incluyendo estadísticas, reacciones y análisis de cada movimiento dentro y fuera de la cancha.

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