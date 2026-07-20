Pedro Porro no asimila el título del Mundial 2026: “Todavía no me lo creo”

El lateral confesó su sorpresa tras ganar el Mundial 2026 con España, agradeció a la afición y destacó el trabajo de Argentina durante el torneo

El jugador del Tottenham felicitó a Argentina | Reuters

Pedro Porro reconoció que todavía no dimensiona lo conseguido por la selección española después de conquistar el Mundial 2026. El lateral se mostró emocionado tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey, resultado que entregó a España el segundo campeonato mundial de su historia.

La Roja necesitó llegar a la prórroga para resolver el encuentro. Ferran Torres marcó el gol del título en el minuto 106, después de una acción en la que también participó Pedro Porro desde el costado derecho. El futbolista del Tottenham terminó el torneo como una de las piezas utilizadas por Luis de la Fuente en la defensa española.

Pedro Porro agradece el respaldo de España y de su familia

Al término del partido, Porro explicó que la celebración estuvo acompañada por una sensación de sorpresa. “Personalmente estoy muy feliz, pero también muy impactado porque todavía no me lo creo. Creo que pasarán los primeros días y seguiré sin creerlo”, declaró el defensa después de levantar la Copa del Mundo.

El jugador también dirigió parte de su mensaje a los seguidores que acompañaron a la selección durante el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. “Quiero dar las gracias a toda esa gente que ha estado apoyándonos desde el minuto uno. No me quiero imaginar cómo estará España ahora mismo”, añadió.

Porro aprovechó la entrevista para reconocer el papel de su entorno durante su formación y su carrera profesional. El lateral nació en Don Benito, Badajoz, y cuenta con vínculos familiares en Extremadura, región a la que mencionó después de convertirse en campeón mundial. “También quiero agradecer a mi familia, a la que está aquí y a la que se encuentra en Extremadura. Sin ellos no habría sido posible”, señaló el futbolista, quien compartió la celebración con algunos de sus familiares presentes en el estadio.

Pedro Porro reconoce el camino de Argentina en el Mundial 2026

El internacional español también habló sobre Argentina y descartó cuestionar la forma de competir del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “Todo el mundo piensa que Argentina es un equipo competitivo. Es su manera de jugar y yo no tengo por qué contrarrestar eso”, expresó.

Porro consideró que el recorrido de la Albiceleste justificó su presencia en el partido por el campeonato, pese a que España controló las principales oportunidades de la final. “Al final ha sido una gran selección durante todo el Mundial. Lo demostró remontando partidos y creo que también merecía estar en la final”, agregó.

Finalmente, el defensa destacó el desenlace del encuentro y felicitó al rival por su participación en la competencia. “Ha sido una final muy bonita y, por suerte, cayó de nuestro lado. También quiero darles la enhorabuena por el trabajo que hicieron durante todo el Mundial”, concluyó Pedro Porro antes de continuar con los festejos por la segunda estrella de España.

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