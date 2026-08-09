Liverpool vs Monaco en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Liverpool y AS Monaco chocan en un partidazo de pretemporada. No te pierdas la transmisión en vivo por la señal de Claro Sports

Liverpool y AS Monaco protagonizan un atractivo duelo de pretemporada de alto nivel entre dos referentes del balompié europeo. El conjunto inglés saldrá a imprimir su dinámica y velocidad en la cancha para mantener la puesta a punto física y táctica de su plantilla.

Enfrente, el cuadro de la Ligue 1 buscará poner a prueba la solidez defensiva del rival y afinar su contundencia en ataque para encarar los retos de la próxima temporada. Mantente conectado a la mejor acción deportiva desde cualquier dispositivo. Disfruta este duelo estelar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, la casa del deporte en vivo, con los mejores momentos, análisis y todos los goles del partido.

¿A qué hora inicia la transmisión del Liverpool vs Mónaco hoy 9 de agosto?

El partido entre Liverpool y Mónaco dará inicio a las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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