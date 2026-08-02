Nascar Trucks México Series 2026, en vivo: San Luis Potosí

La batalla por el campeonato continúa en el Súper Óvalo Potosino con otra fecha clave de la Trucks México Series. Sigue toda la acción por Claro Sports

La temporada 2026 de la Trucks México Series entra en una etapa decisiva en San Luis Potosí, una competencia que pondrá a prueba el talento de las jóvenes promesas del automovilismo nacional sobre el desafiante Súper Óvalo Potosino. Cada punto comienza a ser determinante en la lucha por el campeonato y cualquier error puede cambiar el rumbo de la temporada.

No te pierdas la transmisión en vivo de la carrera a través de Claro Sports, donde podrás seguir cada vuelta, los adelantamientos, las estrategias en pits y conocer quién se llevará la victoria en una de las fechas más importantes del calendario.

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