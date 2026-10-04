Despedida de Messi, en vivo. horario y dónde ver el último partido de Leo con la selección argentina

Argentina recibirá a Benín este 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Lionel Messi después de poco más de dos décadas

¿Dónde ver en vivo online el Argentina vs Benín? | Claro Sports

Lionel Messi vivirá este 6 de octubre su último baile con la selección de Argentina. El Estadio Monumental se vestirá de gala para recibir al capitán de la Albiceleste en una noche que promete quedar marcada en la historia del fútbol argentino, con miles de aficionados preparados para acompañar a su máximo referente en un momento que trascenderá las fronteras del país.

La despedida de Messi concentrará las miradas del mundo entero y convertirá el partido en una cita especial, cargada de emoción, nostalgia y reconocimiento para una figura que durante más de dos décadas defendió la camiseta argentina. Todo está listo para una noche en la que el resultado pasará a un segundo plano y el gran protagonista será el último capítulo de una historia que cambió para siempre el vínculo entre Messi y la Albiceleste.

¿Quién transmite en vivo el último partido de Messi con y dónde ver por TV y online?

La selección de Argentina vuelve a la acción este martes 6 de octubre con un partido ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en un encuentro que comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La Albiceleste despedirá a Lionel Messi frente a su afición. Vive todos los detalles de este partido en Claro Sports a través de nuestro clásico minuto a minuto, con la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, además de estadísticas, análisis y comentarios al momento de nuestros expertos.

México : 17:00 horas | ViX.

: 17:00 horas | ViX. Centroamérica : 17:00 horas | ViX.

: 17:00 horas | ViX. Estados Unidos: 19:00 ET, 16:00 PT | ViX.

19:00 ET, 16:00 PT | ViX. Colombia : 18:00 horas | Sin transmisión

: 18:00 horas | Sin transmisión Argentina: 20:00 horas | TyC Sports y Telefe Argentina

¿Por qué eligió Argentina a Benín para despedir a Messi?

La selección Argentina enfrentará a Benín como parte de una planificación que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había definido con anticipación para la fecha FIFA. Los compromisos ante selecciones africanas, entre ellos Burkina Faso y Benín, ya formaban parte del calendario antes de que Lionel Messi anunciara su retiro internacional el 31 de agosto de 2026, por lo que el encuentro no surgió como una decisión de último momento para despedir al capitán. La AFA aprovechó la ventana internacional y la posibilidad de jugar en Buenos Aires para preparar el adiós de Messi ante su público, en un escenario que tendrá como gran protagonista al máximo referente de la historia reciente de la Albiceleste.

La elección de Benín, ubicado en el puesto 93 del ranking FIFA, provocó cuestionamientos por la escasa relevancia deportiva del rival, pero para la AFA el resultado y la jerarquía del adversario quedaron en un segundo plano ante el carácter especial de la jornada. Incluso aparecieron alternativas para trasladar el homenaje a Europa, entre ellas una propuesta de la Federación Española, pero la prioridad pasó por despedir a Messi en el Estadio Monumental, rodeado por los aficionados argentinos. El partido, por tanto, tendrá una dimensión que trasciende lo futbolístico: será la última oportunidad para que el público local vea al capitán con la camiseta de la selección y le rinda tributo a su carrera como internacional.

¿Con qué récords dirá Messi adiós a la selección de Argentina?

Lionel Messi se despedirá de la selección Argentina con una colección de récords que difícilmente tendrá un sucesor en el corto plazo. El capitán de la Albiceleste llega a su último partido como el máximo goleador de la historia del equipo, con 125 tantos, una cifra que supera por más del doble los 56 goles de Gabriel Batistuta, y también como el futbolista con más presencias, con 207 partidos. A esa supremacía suma 68 asistencias, el registro más alto del combinado nacional, y 147 encuentros como capitán, otra marca que nadie ha alcanzado.

Su dominio también trasciende a la selección y se extiende al escenario más grande del fútbol: Messi disputó 34 partidos en Mundiales, participó en seis ediciones y es el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo, con 12 pases de gol. A los 39 años, además, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar con Argentina, un último récord que completa una trayectoria repleta de cifras que retratan la magnitud de su legado con la camiseta que defendió durante más de dos décadas.

¿Messi se despide del fútbol o solo de la selección?

Lionel Messi le dirá adiós a la selección de Argentina, pero su despedida de la Albiceleste no representará, al menos de inmediato, el final de su carrera profesional. El capitán argentino todavía tiene contrato con Inter Miami hasta finales de 2028 y su futuro permanece ligado al conjunto de las Garzas; sin embargo, algunos reportes señalan que el acuerdo incluye una cláusula especial que le permitiría al futbolista revisar su continuidad y rescindir el vínculo de forma unilateral, sin penalización económica, en caso de que tome la decisión de retirarse del fútbol profesional.