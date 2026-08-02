Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado clavados, plataforma 10m varonil en directo
No te pierdas esta gran final de clavados de Santo Domingo 2026 desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, a través de Claro Sports
Los mejores exponentes en los clavados buscan hacerse de las medallas en la plataforma de 10 metros varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Los mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño intentarán subirse al podio en un evento en el que los ocho mejores clavadistas sueñan con conquistar el podio. Sigue toda la cobertura en vivo por Claro Sports.