Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado clavados, plataforma 10m varonil en directo

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

No te pierdas esta gran final de clavados de Santo Domingo 2026 desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, a través de Claro Sports

Los mejores exponentes en los clavados buscan hacerse de las medallas en la plataforma de 10 metros varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Los mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño intentarán subirse al podio en un evento en el que los ocho mejores clavadistas sueñan con conquistar el podio. Sigue toda la cobertura en vivo por Claro Sports.

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