Guatemala sub-20 avanza a los cuartos de final del Premundial Concacaf 2026

La goleada de Estados Unidos ante Cuba permitió a los chapines seguir con vida en la competición.

Guatemala mantiene el sueño de la clasificación | X: @fedefut_oficial

La selección de Guatemala Sub-20 aseguró su presencia en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 tras beneficiarse de una combinación de resultados que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos. Aunque su rendimiento dejó aspectos por corregir, la Bicolor continúa en carrera por un boleto a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

El resultado que terminó inclinando la balanza fue la victoria de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba, marcador que favoreció directamente a Guatemala en la tabla comparativa entre los terceros lugares. Gracias a esa diferencia de goles, el conjunto dirigido por Sebastián Bini logró mantenerse entre los equipos que avanzaron a la ronda eliminatoria y conservó intactas sus aspiraciones en el torneo.

Guatemala sigue con vida en el Premundial de Concacaf

Durante la fase de grupos, Guatemala sumó una victoria y dos derrotas. El triunfo frente a Antigua y Barbuda fue determinante para mejorar su diferencia de goles, mientras que las caídas ante Costa Rica y México complicaron sus opciones de clasificación directa. Pese a ello, los resultados registrados en los otros sectores terminaron favoreciendo a la selección nacional.

El boleto a los cuartos de final mantiene abierta la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo Sub-20. Guatemala ya disputó las ediciones de Colombia 2011 y Argentina 2023, por lo que ahora buscará conseguir su tercera clasificación a la máxima cita juvenil.

El siguiente compromiso será el más importante del campeonato para la Bicolor. Todo indica que su rival será Estados Unidos, uno de los equipos que mostró mayor regularidad durante la fase inicial y que llega como uno de los candidatos al título.

El duelo tendrá un premio de enorme importancia, ya que los cuatro ganadores de los cuartos de final asegurarán su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Guatemala afrontará este desafío con la obligación de elevar su nivel futbolístico si quiere competir frente a un rival de mayor exigencia. Más allá de las dudas mostradas en la primera fase, el equipo aún depende de sí mismo para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol juvenil del país y alcanzar nuevamente un lugar entre las mejores selecciones del mundo.

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