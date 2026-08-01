Olimpia vs Lobos UPNFM en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Olimpia Lobos UPNFM, Liga Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Lobos UPNFM se enfrentan por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido donde los Albos intentarán confirmar su gran inicio de semestre y los universitarios buscarán dar la sorpresa como visitantes. A continuación, te contamos a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Olimpia afronta la temporada 2026-2027 con el objetivo de recuperar el título de la Liga Nacional de Honduras, luego de quedarse a las puertas de la final en el Clausura 2026, donde finalizó por detrás de Marathón en los cuadrangulares. El equipo dirigido por Eduardo Espinel comenzó el semestre de gran manera al conquistar la Supercopa de Honduras tras vencer 1-0 a Motagua, y mantuvo ese impulso en su estreno por la Copa Centroamericana 2026, donde derrotó 2-0 a Deportivo Mixco para arrancar con el pie derecho la fase de grupos.

Por su parte, Lobos UPNFM inicia un nuevo campeonato con la misión de volver a ser protagonista y pelear por un lugar en la fase final. El conjunto dirigido por Salomón Nazar no logró clasificar a los playoffs ni en el Apertura 2025 ni en el Clausura 2026, al terminar séptimo y noveno, respectivamente. Con la ilusión renovada y varios ajustes en su plantel, los universitarios intentarán comenzar a sumar puntos frente a uno de los rivales más exigentes del fútbol hondureño.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Lobos UPNFM de la jornada 1 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Lobos UPNFM será el domingo 2 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Lobos UPNFM hoy

Ni Olimpia ni Lobos UPNFM cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Salomón Nazar no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Olimpia: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Raúl García, Jack Jean Baptiste; Nicolás Dibble; Michaell Chirinos y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Lobos UPNFM: a confirmar. DT: Salomón Nazar.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Lobos UPNFM en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Lobos UPNFM:

2 de abril de 2026 | Olimpia 0-0 Lobos UPNFM | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de febrero de 2026 | Lobos UPNFM 0-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de octubre de 2025 | Lobos UPNFM 1-2 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Olimpia 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Olimpia 2-0 Lobos UPNFM | Torneo Clausura 2025

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