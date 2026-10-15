Peloteando, en vivo | Jueves 15 de octubre

La actualidad del fútbol mexicano, las oportunidades de los legionarios en Europa y la remontada del Real Madrid marcan la agenda del programa de hoy

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, llega este jueves con un repaso de los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Efraín Juárez volvió a referirse a su salida de Pumas y aseguró que tiene la conciencia tranquila, aunque reconoció su tristeza por no haber recibido una llamada de Antonio Sancho. Además, la Selección Mexicana enfrenta una baja rumbo a la Nations League: Raúl Jiménez deberá someterse a una cirugía en la rodilla izquierda, situación que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente tres meses y le impedirá disputar la serie ante Jamaica.

El presente de los mexicanos en Europa también estará bajo la lupa. ¿Los futbolistas nacionales atraviesan una crisis en el fútbol europeo? Las lesiones, la falta de continuidad y los cambios de equipo han condicionado el rendimiento de varios jugadores. Sin embargo, este jueves habrá nuevas oportunidades en la Europa League, donde Armando ‘La Hormiga’ González buscará seguir marcando diferencia con el Olympiacos ante el Marseille, mientras que Mateo Chávez intentará consolidarse como titular con el AZ Alkmaar frente al Hapoel Beer-Sheva.

En el panorama internacional, el Real Madrid protagonizó una remontada ante la Roma en la Champions League, después de recuperarse de un 3-1 en contra para imponerse 4-3 como visitante, con Endrick, Carlos Espí y Antonio Rüdiger como protagonistas. El análisis de este encuentro, la actualidad de los mexicanos en las competencias europeas y las noticias que generan conversación en el deporte forman parte de una nueva edición de Peloteando, a través de las plataformas de Claro Sports.