Rating Colombia del 14 de octubre de 2026, según CNC: ¡hay tendencia dominante!

El más reciente estudio de audiencias empieza a mostrar calificaciones recurrentes y posiciones similares a días anteriores.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Unos movimientos recientes en los niveles de audiencia de la televisión colombiana están mostrando una tendencia que podría ser de mucha felicidad para algunos y preocupación para otros. El más reciente estudio del rating realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) dejó calificaciones similares a las del martes, evidenciando dominio casi absoluto por parte de uno de los canales.

Rating en Colombia del 14 de octubre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 16,94 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 13,31 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 10,77 % María, la caprichosa – Caracol TV | 10,09 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,58 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,86 % Destinos cruzados – Caracol TV | 6,049 % La rosa de guadalupe, parte 2 – RCN | 6,040 % Alas rotas – Caracol TV | 6,02 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,68 %

Programación de fútbol para este jueves, 15 de octubre de 2026

11:45 a.m. | Lyon vs Crystal Palace | UEFA Europa League.

2:00 p.m. | Celta de Vigo vs Juventus | UEFA Europa League.

2:00 p.m. | Benfica vs Celtic | UEFA Europa League.

6:00 p.m. | Internacionl de Bogotá vs Llaneros | Copa Colombia.

7:30 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Flamengo | Copa Libertadores.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Le puede interesar