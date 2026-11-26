La polémica arbitral en Monterrey, el arranque de la Liguilla, la actividad de los mexicanos en Europa y las declaraciones de Aaron Rodgers marcan la agenda

Este jueves 26 de noviembre, Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, analiza todo lo que dejó el arranque de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La polémica arbitral se apoderó del empate sin goles entre Monterrey y América, luego de la expulsión de Ricardo Chávez en los primeros minutos del encuentro, mientras que las Águilas dejaron escapar la oportunidad de tomar ventaja en la eliminatoria pese a jugar con superioridad numérica durante gran parte del partido.

Por su parte, el Toluca hizo pesar el Infierno y venció 2-0 al Atlas con un doblete de Helinho, resultado que le permite tomar ventaja de cara al compromiso de vuelta. Además, repasamos el panorama de Chivas y Cruz Azul, equipos que este jueves entrarán en acción en la Liguilla frente a Pachuca y León, respectivamente, en busca de dar el primer paso rumbo a las semifinales.

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa también forma parte de nuestra agenda, con Armando ‘Hormiga’ González y el Olympiacos frente al Milan en la Europa League, así como la participación de Rodrigo Huescas con el Copenhague en la Conference League. También abordamos la polémica en la NFL tras las acusaciones de Aaron Rodgers contra Mike McCarthy, entrenador de los Pittsburgh Steelers. Sigue nuestra transmisión de Peloteando y acompáñanos con el análisis, el debate y las noticias que marcan la actualidad deportiva.